En Barrio Hipódromo piden limpieza por la acumulación de hojarasca

En pleno otoño, vecinos de Barrio Hipódromo manifestaron su preocupación por la acumulación de hojarasca como consecuencia de la falta de limpieza en la vía pública.

El problema se presenta en la cuadra de 36 entre 117 y 118. "De noche aquí tenemos poca iluminación y se complica para caminar. Es un peligro. Esto se agrava cuando hay viento y vuelan hojas para todos lados. Caminamos en colchones de hojas secas", relataron.

"Necesitamos que activen la limpieza y el mantenimiento en el barrio para evitar estas montañas de hojas", expresaron.

