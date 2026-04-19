Proyecto de ley busca eximir a un grupo de docentes de pagar el Impuesto Automotor en la Provincia

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La Legislatura bonaerense analiza una iniciativa que busca reconocer el esfuerzo logístico de los maestros que trabajan en los parajes más aislados del territorio provincial. A través de un beneficio impositivo, se intenta compensar los elevados costos de movilidad que asumen los trabajadores de la educación al transitar diariamente rutas deterioradas y zonas de difícil acceso, donde la presencia estatal en transporte es casi nula.
La propuesta, presentada por la diputada provincial Silvina Vaccarezza, pone el foco en las dificultades materiales que enfrentan quienes trabajan en establecimientos rurales donde la infraestructura es escasa. Según los fundamentos del texto, el vehículo particular en estos territorios deja de ser un bien de uso personal para transformarse en una herramienta de trabajo indispensable, siendo en muchos casos el único medio de transporte disponible ante la ausencia de servicios públicos.
El proyecto destaca que el automóvil cumple un rol social clave, funcionando como el vínculo principal entre la escuela y la comunidad, e incluso como recurso vital ante emergencias sanitarias o traslados urgentes. "Es, en los hechos, un vehículo particular puesto al servicio público", sostiene el articulado, subrayando la necesidad de que el Estado reconozca este esfuerzo mediante una política fiscal que contemple las condiciones reales de la enseñanza en el ámbito rural.
Para delimitar el alcance del beneficio, la iniciativa utiliza la clasificación de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE). De esta manera, la exención de la patente estaría destinada específicamente a los vehículos de docentes que presten servicios en instituciones ubicadas en zonas con niveles de desfavorabilidad III, IV y V, que son aquellas con mayores dificultades de acceso y mayor grado de aislamiento respecto a los centros urbanos.
Finalmente, el proyecto propone una modificación directa al Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires para formalizar este beneficio. De aprobarse, la medida representaría un reconocimiento histórico a la labor de los docentes rurales, quienes actualmente deben costear de su propio bolsillo el mantenimiento de vehículos que sufren un desgaste acelerado por el estado de los caminos, sosteniendo así el funcionamiento del sistema educativo bonaerense en los parajes más profundos del territorio.
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