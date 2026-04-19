Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de River

Por potencia, empuje y presencia en el área rival fue el mejor jugador de River. Estuvo cerca del gol en varias ocasiones a partir de su entrega y se mostró siempre como una alerta de peligro para la defensa visitante. Más allá de la derrota, el clásico -en lo personal- lo dejó bien posicionado para el futuro teniendo en cuenta la fragilidad de Driussi

Hizo la mano del penal que marcó la diferencia. Desde ahí, jugó muy nervioso, con errores importantes y fallas en la salida. Fue reemplazado por Coudet sobre el final del partido.

Paletta desde el VAR le anunció el penal de Rivero y lo salvó. En el final del juego ignoró un empujón de Blanco a Martínez Quarta ya que lo consideró como simulación del central local.

Santiago Beltrán (6)

Tuvo un par de buenas atajadas de mérito que dejaron a River en partido. Nada que hacer en el penal de Paredes.

Gonzalo Montiel (5)

Fue para adelante, pero le costó mucho levantar un buen centro. En la marca altern aciertos y fallas.

Lucas Martínez Quarta (7)

Ganó en todos lados. Empujó al equipo desde el fondo, estuvo cerca del gol, desbordó por la banda y en la última pareció que le hicieron penal.

Lautaro Rivero (3)

Una tarde para el olvido. Amonestado, hizo la mano del penal, zafó de la roja y perdió una pelota que podría haber sido el segundo.

Marcos Acuña (6)

Otro de los puntos altos del equipo, fue una carta de ataque permanente desde la izquierda. Demostró personalidad.

Aníbal Moreno (5)

No fue determinante. El paso de los minutos y los cambios lo llevaron a jugar cada vez más atrás.

Kendry Páez (4)

Se fue desdibujando con el paso de los minutos. Resistido por los hinchas, fue reemplazado.

Juan Meza (5)

Si bien su reemplazo buscó una variante táctica, el superclásico le pesó al juvenil. Se notó la ausencia de Fausto Vera.

Tomás Galván (5)

Tuvo mayor participación en el juego en el complemento pero nunca pudo hacerse cargo de la generación de juego del equipo de Coudet.

Facundo Colidio (5)

Poco y nada. No tuvo desequilibrio ni tampoco pudo quedar cerca de Brey.

Sebastián Driussi (-)

Una molestia en el posterior derecho lo dejó fuera del partido y Coudet perdió una pieza clave, su as de espadas.

Ingresaron

Maximiliano Salas (7)

El mejor de River llegó desde el banco de relevos. Con un par de cabezazos y un remate demasiado alto fue el único que inquietó a Brey.

Giuliano Galoppo (5)

Entró en el inicio del complemento y tampoco pudo darle fútbol al equipo.

Joaquín Freitas (6)

Entró como tercer punta y su ingreso coincidió con la mejoría del equipo, con Boca cada vez más atrás.

Ian Subiabre (-)

Entró en el final del partido para sumar gente en ofensiva. No tuvo tiempo para pesar en el juego.

Promedio

5,30