Nuevo reclamo por un sector de Plaza Belgrano de La Plata a oscuras

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Después de varias semanas de reportes de falta de luz en la zona, continúa la problemática para vecinos y transeúntes de Plaza Belgrano que reclaman al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896) que el espacio verde, sobre 39 entre 12 y 13, sigue sin luz.
"La zona se vuelve intransitable de noche. Parece tierra de nadie", denunció una vecina. A su vez, reclamó que "las tasas de alumbrado suben, pero no hay luz y está todo a oscuras".
“Es la mitad de la plaza que está completamente apagada”, comentaron los vecinos hace una semana. A su vez, detallaron: “Se junta mucha gente ahí y está todo sin luz, es un peligro. Ya es el tercer llamado al 147 que hago”.
POR MES*
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