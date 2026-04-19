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Política y Economía

La campaña “Cristina Libre” llegó a España

La campaña “Cristina Libre” llegó a España
19 de Abril de 2026 | 02:26
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En el marco de la cumbre de sectores del progresismo, una delegación del PJ nacional llevó al plano internacional la campaña “Cristina Libre”. “Vinimos a debatir las consecuencias de los gobiernos de ultraderecha, como es el caso de Milei”, dijo el senador Wado De Pedro. “Y a fortalecer la campaña internacional Cristina Libre. Que todo el mundo sepa que en Argentina la principal líder de la oposición está presa y proscripta injustamente”, añadió.
 

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