La informalidad llegó al nivel más alto desde 2016 y el empleo creció 1%

Las cadenas productivas argentinas cerraron 2025 con 15.782.670 puestos de trabajo, lo que representa un alza del 1% respecto al año anterior. El dato surge del informe “Cadenas Productivas en las Provincias Argentinas. Empleo 2025”, elaborado por Agustín Lodola y Diego Pitetti del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), al que tuvo acceso este diario en exclusiva.

Si bien el crecimiento se aceleró frente al 0,7% registrado en 2024, se mantiene muy por debajo de los ritmos del período pospandemia, cuando el rebote llevó la variación interanual al 7% en 2021 y al 4,6% en 2022. Desde 2016, el empleo total en las cadenas pasó de 13,7 millones a los actuales 15,8 millones, con la única caída registrada en 2020, cuando la pandemia redujo los puestos un 6,8% en un solo año.

La Provincia de Buenos Aires aporta casi un tercio de los empleos productivos del país.

El motor del crecimiento en 2025 fue el sector servicios, que concentra el 61% del empleo total de las cadenas productivas y mostró una tendencia ascendente ininterrumpida desde 2016, cuando representaba el 58,9%. En términos de incidencia -es decir, al combinar la variación porcentual con el peso de cada cadena en el total- las tres que más aportaron al crecimiento del empleo en el período 2024/2025 fueron Software y Servicios Informáticos ( con una incidencia de 0,48 puntos), Turismo (0,41) y Transporte y Logística (0,28). En el otro extremo, las cadenas con mayor incidencia negativa fueron Servicios Empresariales (-0,40), Algodón Textil (-0,21) y Salud (-0,10). En términos de composición, la cadena con mayor peso en el empleo total es Educación, con el 15,6% de los puestos, seguida por Construcción (13,7%) y Comercio (12,3%).

La industria manufacturera y las cadenas de energía y minería, en cambio, mostraron una evolución más moderada y estable. El empleo registrado sufrió una caída de 0,25% interanual en 2025, y su crecimiento promedio entre 2016 y 2025 fue de apenas 0,42% anual. Ese contraste con el dinamismo del empleo asalariado no registrado -que creció un 2,44% promedio en el mismo período- y del no asalariado -que avanzó un 2,55%- revela una tendencia estructural preocupante: la economía genera trabajo, pero cada vez más por fuera del sistema formal.

La informalidad, en su nivel más alto en una década

El 31,8% de los asalariados trabajó de manera informal en 2025, el porcentaje más alto desde que el informe de la UNLP comenzó a medir este indicador en 2016, cuando era del 27,6%. La tasa tuvo un único retroceso significativo en 2020 -año de pandemia- para retomar luego una senda ascendente prácticamente ininterrumpida: 29,5% en 2021, 30,7% en 2022, 31% en 2023 y 31,4% en 2024, hasta alcanzar el máximo actual.

La distribución de la informalidad varía de forma radical según el tipo de cadena. Las agroindustriales presentan la tasa más elevada, con un 51,3% de asalariados informales, seguidas por la industria manufacturera (44,5%). Las cadenas de servicios muestran un nivel intermedio del 24,4%, mientras que energía y minería registra la menor informalidad del conjunto, con solo el 17,5%. Al interior de las cadenas agroalimentarias, los casos más críticos son los de las cadenas Apícola (64%), Legumbres (63%) y Maicera (62%). En la industria manufacturera, Forestal, Papel y Muebles encabeza el ranking con 58,9%, seguida por Construcción (56,4%) y Cuero, Marroquinería y Calzado (43,6%). En el extremo opuesto, Medicamentos y Químicos de Consumo tienen tasas de apenas 1,8%.

La distribución territorial del empleo en las cadenas productivas refleja la histórica concentración económica del país. Dos jurisdicciones -la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- concentran el 54% de los puestos de trabajo: la primera acumula el 30,9% del total, y la segunda el 23,1%. Le siguen Córdoba (9,2%) y Santa Fe (8,7%).

En cuanto a la evolución entre 2023 y 2025, San Luis fue la provincia con mayor crecimiento (5%), seguida por Neuquén (3,5%), Mendoza (3,4%) y Formosa (3,1%). En todos estos casos, el motor principal fue la cadena de Construcción. En el polo opuesto, Santa Cruz registró la caída más pronunciada (-7,3%), seguida por La Pampa (-4,5%) y Salta (-2,7%). En Santa Cruz, la pérdida de puestos estuvo explicada principalmente por las cadenas de Educación, Turismo y Triguera.

La participación femenina en el empleo asalariado de las cadenas productivas se ubicó en el 30,2% en 2025, con una tendencia decreciente desde el pico pospandemia del 31,6% registrado en 2020. Si se compara con el 31,3% de 2016, la conclusión es que en casi una década la incorporación de mujeres al empleo formal en las cadenas productivas no solo no avanzó, sino que retrocedió.

Las disparidades sectoriales son extremas. En las cadenas de servicios la participación femenina alcanza el 40,4%, con casos destacados como Educación (69,9%), Investigación y Desarrollo (46,6%) y Servicios Financieros (44,5%). Sin embargo, en las cadenas manufactureras ese porcentaje cae al 9,8%, y al interior de ese grupo hay sectores donde la presencia de mujeres es marginal: Siderurgia (7,1%), Construcción (8,0%) y Maquinaria Agrícola (9,4%). Las cadenas agroindustriales y de energía y minería tampoco escapan a esa lógica, con participaciones del 12,5% y el 12,3% respectivamente.

El informe, que cubre las 63 cadenas productivas en las que se desagrega la economía argentina y ofrece datos desagregados por provincia, categoría ocupacional y género, utiliza como fuentes principales la Cuenta de Generación del Ingreso del INDEC, los datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) del Ministerio de Trabajo, y la Encuesta Permanente de Hogares. El trabajo forma parte de la serie sobre cadenas productivas que el laboratorio de la UNLP produce desde hace diez años.