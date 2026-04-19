Michael Jackson nunca muere: a pesar de las controversias, el negocio del Rey del Pop solo crece

Mucho se ha dicho sobre las cancelaciones, y efectivamente muchos artistas acusados han quedado al margen de la industria. Pero no todos. Y mucho menos Michael Jackson: dieciséis años después de su muerte se estrena este jueves en salas locales (con preestreno el viernes) una nueva película biográfica sobre Michael Jackson, una producción que parece acentuar el éxito de la franquicia del Rey del Pop pese a las acusaciones de abuso sexual infantil que todavía rondan su historia.

El estudio cinematográfico Lionsgate apuesta por recaudar 700 millones de dólares en taquilla mundial con el largometraje “Michael”, dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por el sobrino del artista. Esa cifra superaría con creces a otras producciones del mismo género, a excepción de “Bohemian Rhapsody”, inspirada en Freddie Mercury.

Y “Michael” es tan sólo la última entrega de un imperio económico en nombre de Jackson. “MJ: The Musical” se estrenó en Broadway en 2022, con presentaciones en otros países, mientras que la producción de Cirque du Soleil “Michael Jackson ONE” aún se exhibe en Las Vegas desde 2013.

Mychael Darklighter, un fan que vive en Australia, dijo que ha visto el musical dos veces. “En cada función a la que asistí, un público de todas las edades se volvía loco con el espectáculo”, afirmó.

El año pasado, por decimotercera vez desde su muerte en 2009, Jackson encabezó la lista de Forbes de celebridades fallecidas que generan más ingresos. Y en Spotify, el artista tiene más oyentes mensuales que Beyoncé, Post Malone u Olivia Dean, figuras de peso en el pop contemporáneo.

Vincent Amen, antiguo asesor de Jackson, dijo que cree que la nueva película aumentará aún más ese poder de convocatoria. “Con la base de fans que tiene, creo que se están encaminando por la senda correcta hacia el éxito comercial”, señaló.

BEBÉ SOBRE EL BALCÓN

Parece contradictorio que un artista que ya es parte del pasado (más allá, claro, de que sentó las bases del pop moderno, de la apuesta audiovisual de cada disco y del espectáculo sobre escena) y cuyo legado parecía quedar atrapado en controversias. Pero Kimberly Krautter, de la firma de relaciones públicas K-Factor Strategies, afirma en cambio que el negocio de Jackson es más rentable tras su muerte, ya que está “menos cargado de controversias”.

Y entre otros, recuerda el error relaciones públicas que cometió Jackson en 2002, cuando sostuvo a su bebé al borde de la barandilla de un balcón de hotel en Berlín mientras saludaba a los aficionados congregados abajo.

Amen coincide en que el éxito de la carrera del cantante se veía regularmente opacado por momentos polémicos. “Cualquier publicidad positiva que tuviera a veces se veía contrarrestada por los errores de Michael como publicidad negativa, y eso hacía muy difícil hacer negocios con él”, dijo.

DESTRUIR SU IMAGEN

A pesar de su absolución en 2005 en un juicio penal por abusos a menores, Jackson nunca logró restaurar su imagen en vida. Otras presuntas víctimas presentaron demandas civiles tras su muerte y varios procesos siguen en curso. El artista nunca fue condenado ni en un tribunal penal ni en uno civil, pero las acusaciones pesaron en su carrera. Además, llegó a algunos arreglos extrajudiciales, lo cual siempre es sospechoso. Después de su muerte, aparecieron varios documentales en las plataformas on demand con relatos de presuntas víctimas.

Pero no alcanzó, al parecer, para que la cancelación tenga efecto. Por supuesto, ninguno de estos episodios aparece en la película biográfica, que fue producida bajo la supervisión de la familia Jackson.

“Me encantaría que la película contara la historia más humana posible sobre Michael Jackson”, dijo Mark Anthony Neal, profesor de Estudios Africanos y Afroestadounidenses en la Universidad de Duke. “Pero también me doy cuenta de que vivimos en una época en la que Hollywood no trata a las celebridades de esa manera”.

Para Krautter, la imagen de Jackson se ha visto relativamente preservada porque murió antes del movimiento MeToo, que, entre otros casos, derribó al cantante R. Kelly por abuso sexual infantil.

Los primeros problemas judiciales de Jackson, acusado de abuso sexual infantil, comenzaron en 1993. Según el sitio especializado Variety, la película debía explorar originalmente el impacto de esas acusaciones en la vida del Rey del Pop, encarnada en la pantalla por su sobrino Jafaar Jackson.

Pero la revista, que cita a una persona no identificada cercana a la producción, dice que se eliminó un tercio de la película dedicada justamente a esos problemas judiciales porque los abogados de la herencia de Jackson descubrieron una cláusula en el acuerdo con el primer adolescente que presentó una denuncia contra el cantante en 1993, Jordan Chandler, que prohíbe cualquier representación o mención de este último en una película.

Y para los aficionados, eso no es lo que cuenta. “Fue declarado inocente”, sostuvo Mégane. el fan Darklighter está convencido de que Jackson no hizo nada malo. “Creo que su legado está bastante asegurado. No importa cuánto intenten destruir su imagen”, afirmó. Disfrazado de Michael Jackson con una chaqueta de grandes bordados dorados, Andy Escobar, un mecánico aeronáutico de 31 años que llegó desde Houston para el estreno en Berlín, comparte la misma opinión: “Sabemos”, dice de las denuncias de abuso de menores, “que no es verdad”.

PREVENTA ABIERTA La película sobre la vida de Michael llega este miércoles a los cines de la Ciudad: las entradas ya se pueden adquirir a través del sitio de la cadena de cines Cinema. La película sobre la vida de Michael llega este miércoles a los cines de la Ciudad: las entradas ya se pueden adquirir a través del sitio de la cadena de cines Cinema.