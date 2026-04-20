Por el paro nacional de ATE: ¿mañana habrá clases y atención en ministerios en La Plata y la Provincia?

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La medida es de alcance nacional y podría afectar los vuelos
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El sindicato Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará mañana martes una jornada de lucha y paro nacional en reclamo de la reapertura de paritarias.
La decisión se tomó en el marco de un plenario del gremio que reunió a las seccionales de todas las provincias, tendiente a definir medidas de fuerza para reabrir las paritarias. “El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento. El poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”, se quejó el titular del gremio, Rodolfo Aguiar.
Al respecto, dijo que “las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad”.
“El Gobierno está pasando su peor momento. Están débiles y tenemos que seguir golpeándolos, tenemos que seguir con los paros”, finalizó el dirigente.
Desde ATE Provincia señalaron que adhieren a la jornada de lucha y ante la consulta de si eso repercutiría en la atención en dependencias de la administración pública bonaerense y en las escuelas, indicaron que no ya que seguramente lo que se realizará es una concentración de los delegados en Avenida Costanera y Jerónimo Salguero y desde allí movilizar.
Entre las principales demandas figuran la reapertura de paritarias y recomposición salarial urgente, aumento de emergencia para jubilados, pase a planta permanente de trabajadores precarizados, reincorporación de empleados despedidos, rechazo a las privatizaciones de empresas públicas y a la cesión de recursos naturales a manos extranjeras, el cese de la persecución sindical, la restitución de fondos adeudados a las provincias y rechazo a la armonización de cajas previsionales provinciales.
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