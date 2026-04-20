Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA

Policiales

Un motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente en la Autopista La Plata - Buenos Aires

El incidente ocurrió a la altura del kilómetro 35 en el marco de un recorrido grupal

Un motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente en la Autopista La Plata - Buenos Aires
20 de Abril de 2026 | 15:38

Escuchar esta nota

Una jornada de luto tuvo lugar en la autopista que vincula la capital bonaerense con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un hombre de 24 años perdió la vida de forma instantánea después de una caída desde su vehículo mientras formaba parte de un desplazamiento masivo de motocicletas.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 35,5, con dirección hacia La Plata. Según los datos recolectados en el sitio, el grupo de conductores que integraba la caravana disminuyó la velocidad de manera imprevista por causas que la justicia aún intenta establecer. Esta maniobra provocó que el conductor de una unidad de 150 centímetros cúbicos perdiera el equilibrio y saliera despedido hacia la cinta asfáltica.

Al momento del arribo de los profesionales médicos, se confirmó el deceso del joven en el lugar producto del impacto. Un dato relevante que aportaron las autoridades es que el fallecido no contaba con el casco de seguridad reglamentario al momento del accidente.

Junto al conductor viajaba una mujer de 21 años. A pesar de la violencia del golpe, la joven resultó ilesa y no requirió traslados de urgencia. La escena quedó bajo el resguardo de los efectivos policiales para permitir las tareas periciales de la Policía Científica.

Como consecuencia del operativo, el flujo vehicular en la zona sufrió importantes demoras, dado que el carril rápido permaneció obstruido durante varias horas. Por ello, el tránsito se redujo exclusivamente al sector del carril lento. Los vehículos fueron desviados de manera temporal hacia la banquina para descomprimir la congestión.

La fiscalía en turno tomó intervención en el caso y solicitó la revisión de las cámaras de seguridad del corredor vial para reconstruir la secuencia exacta del hecho. La causa se encuentra bajo la carátula de "homicidio culposo" y quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 del Departamento Judicial de la región. Se espera que los peritajes mecánicos sobre el rodado arrojen luz sobre las circunstancias que desencadenaron la pérdida de control del vehículo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

De qué murió Luis Brandoni

Las otras pasiones de Luis Brandoni: sus amores, sus hijas y la política

Crece el desempleo en la Provincia y en los últimos dos años se perdieron casi 100 mil puestos de trabajo

VIDEO. Estudiantes de Ingeniería de la UNLP competirán en Estados Unidos

Declararon a Tolosa como una “zona de guerra” por la inseguridad

Platenses trabajan para lograr la canonización de la beata Sor Ludovica

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios
+ Leidas

Qué se sabe de la operación de urgencia al ministro Bianco en España

“Gimnasia tiene eso, parece que nos gusta sufrir”

Protocolos y controles para frenar las amenazas de tiroteos en las escuelas

Piovi: “Como equipo tenemos que mejorar”

Fuerte ajuste en alquileres: el impacto de la inflación en los precios

VIDEO. Violento robo en La Plata: armados y encapuchados entran a una casa, exigen dólares y caen tras una persecución

De qué murió Luis Brandoni

Tránsito descontrolado: en horas de dolor, los choques no frenan
Últimas noticias de Policiales

Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo: ¿irá preso?

Juan Buzali, ex marido de Carolina Piparo, sobreseído por el atropello a los motociclistas en La Plata

Sorpresa en La Plata: fueron por un caso de violencia de género y descubren un "depósito" de tablets oficiales y marihuana

VIDEO. Prendieron fuego un auto a metros del Hospital San Martín de La Plata: "Es un aguantadero"
Deportes
Alumni de Los Hornos regresa a los torneos de AFA: "Queremos revalorizar la identidad y que el hornense se sienta parte"
Piovi: “Como equipo tenemos que mejorar”
“Gimnasia tiene eso, parece que nos gusta sufrir”
VIDEO. Sacale una foto: Boca ganó en el Monumental
Úbeda: “Este triunfo tiene muchísima importancia para todos nosotros”
La Ciudad
Terminó la medida de fuerza en IOMA en La Plata, hay atención pero "sigue la deuda"
La Fundación Museo de La Plata entregó el Premio Lahille a la bióloga Cristina Damborenea
Luis Brandoni y su vínculo con La Plata: teatro, política y Estudiantes campeón del mundo
Súper Cartonazo de $1.000.000: los números que salieron hoy en EL DIA
El lunes arranca con nubes y anuncio de lluvias y tormentas para La Plata
Espectáculos
Condenaron a Felipe Pettinato a tres años de prisión por la muerte de su neurólogo: ¿irá preso?
Murió Luis Brandoni: ya lo velan en la Legislatura porteña
Las hijas de Luis Brandoni decidieron organizar un velatorio de 12 horas para el actor, los detalles
Luis Brandoni, su trayectoria: una huella indeleble en la cultura argentina, series, cine y TV
"Tres empanadas", la icónica frase que dejó Luis Brandoni en Esperando la Carroza, las imágenes
Información General
¿Horneros zurdos y diestros?: la hipótesis sobre el enigma de sus nidos
Comunidades en redes que exaltan la violencia tras del tiroteo escolar
Los números de la suerte del lunes 20 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
Los números de la suerte del sábado 19 de abril de 2026, según el signo del zodíaco
La Saladita de la Bristol: la trama de un negocio millonario

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla