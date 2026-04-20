Un motociclista perdió la vida tras sufrir un accidente en la Autopista La Plata - Buenos Aires

Una jornada de luto tuvo lugar en la autopista que vincula la capital bonaerense con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un hombre de 24 años perdió la vida de forma instantánea después de una caída desde su vehículo mientras formaba parte de un desplazamiento masivo de motocicletas.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 35,5, con dirección hacia La Plata. Según los datos recolectados en el sitio, el grupo de conductores que integraba la caravana disminuyó la velocidad de manera imprevista por causas que la justicia aún intenta establecer. Esta maniobra provocó que el conductor de una unidad de 150 centímetros cúbicos perdiera el equilibrio y saliera despedido hacia la cinta asfáltica.

Al momento del arribo de los profesionales médicos, se confirmó el deceso del joven en el lugar producto del impacto. Un dato relevante que aportaron las autoridades es que el fallecido no contaba con el casco de seguridad reglamentario al momento del accidente.

Junto al conductor viajaba una mujer de 21 años. A pesar de la violencia del golpe, la joven resultó ilesa y no requirió traslados de urgencia. La escena quedó bajo el resguardo de los efectivos policiales para permitir las tareas periciales de la Policía Científica.

Como consecuencia del operativo, el flujo vehicular en la zona sufrió importantes demoras, dado que el carril rápido permaneció obstruido durante varias horas. Por ello, el tránsito se redujo exclusivamente al sector del carril lento. Los vehículos fueron desviados de manera temporal hacia la banquina para descomprimir la congestión.

La fiscalía en turno tomó intervención en el caso y solicitó la revisión de las cámaras de seguridad del corredor vial para reconstruir la secuencia exacta del hecho. La causa se encuentra bajo la carátula de "homicidio culposo" y quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción Nº 7 del Departamento Judicial de la región. Se espera que los peritajes mecánicos sobre el rodado arrojen luz sobre las circunstancias que desencadenaron la pérdida de control del vehículo.