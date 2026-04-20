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El Papa alza su voz en Angola y clama por el fin de las guerras

El Papa alza su voz en Angola y clama por el fin de las guerras
20 de Abril de 2026 | 02:17
Edición impresa

En el santuario de Mamá Muxima, en Angola, en el marco de su gira por África, el papa León XIV reunió a miles de fieles y pidió por el fin de las guerras. “Un mundo en el que no haya más guerras, ni injusticias”, reclamó, al instar también a superar el odio, la violencia y la corrupción en un país aún golpeado por profundas desigualdades.
 

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