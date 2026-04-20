En Parque Saavedra se cumplen 10 días sin barrido

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Vecinos de Parque Saavedra, en la zona comprendida de 68 entre 12 y 14, 14 desde 66 a 68 y 12 desde 66 a 68, reclaman al Whatsapp de Diario EL DIA (221 477 9896) la ausencia de limpieza.
“Desde hace diez días estamos sin barrido. Hacemos reclamos al 147 y seguimos igual”, detallaron remarcando la necesidad de “visibilizar el problema”.
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