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Amenazas de tiroteos en escuelas: allanaron la vivienda de un adolescente en Berisso

Amenazas de tiroteos en escuelas: allanaron la vivienda de un adolescente en Berisso
20 de Abril de 2026 | 20:56

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Un menor de 13 años fue identificado por la Justicia y su vivienda allanada en Berisso en el marco de la investigación por las intimidaciones difundidas en redes sociales que advertían sobre posibles ataques armados en establecimientos educativos de la región. El procedimiento se realizó tras una denuncia que generó alarma entre autoridades escolares, familias y estudiantes.

El caso se originó el 19 de abril, cuando directivos de la Escuela Secundaria N° 2 detectaron una publicación en Instagram atribuida al adolescente. En la imagen se lo observaba con indumentaria similar a equipamiento táctico y un objeto compatible con un arma, acompañado por un mensaje que fue interpretado como una advertencia violenta vinculada al inicio de la semana escolar.

A partir de esa situación, efectivos policiales iniciaron tareas de análisis y rastreo digital que permitieron individualizar al joven y ubicar el domicilio familiar. Con intervención de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 3 del Departamento Judicial La Plata, la Justicia autorizó el operativo que se concretó en las últimas horas.

Durante el procedimiento se incautó un teléfono celular que será sometido a pericias para determinar el origen y el alcance del mensaje difundido. Además, en la vivienda se hallaron plantas de cannabis, elemento que también quedó incorporado al expediente judicial. El adolescente fue notificado de la causa y permanece bajo intervención judicial mientras avanza la investigación.

El episodio se produce en un contexto de creciente preocupación por amenazas similares registradas en escuelas de La Plata, Berisso y Ensenada, muchas de ellas viralizadas en plataformas digitales y que obligaron a activar protocolos preventivos. Las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer lo ocurrido y reforzar las medidas de seguridad destinadas a resguardar a la comunidad educativa.


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