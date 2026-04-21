Cierran los últimos locales de Garbarino y avanza la venta de sus bienes

Luego que decretara la quiebra, la Justicia avanza con la liquidación final de Garbarino, la histórica cadena de electrodomésticos que no encontró un comprador.

La desaparición de la empresa la dispuso el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, a cargo de Fernando D’Alessandro, en el fallo firmado el pasado 4 de marzo.

El magistrado argumentó su decisión por el hecho de que ya no había alternativa para salvar a la empresa, dado que no logró reunir las mayorías para aprobar un acuerdo de pago, luego la cadena de electrodomésticos declarara el concurso preventivo en 2021.

En ese sentido, se inspeccionó los únicos tres locales que permanecían abiertos, ubicados sobre Avenida Cabildo, la calle Uruguay y en el barrio de Almagro, que ya empezaron a cerrar, además de haberse liquidado parte de la mercadería que quedaba.

De esta manera, los bienes de Garbarino, que llegó a tener más de 200 locales y 4.500 empleados, pasan al control de la sindicatura designada por la Justicia.

El fallo alcanza no sólo incluye a Garbarino, sino que la decisión de quiebra alcanza a las firmas Tecnosur y Digital Fueguina, ambas de Tierra del Fuego, ya que son empresas que poseen participaciones societarias, además de inhabilitar para ejercer el comercio a Carlos Rosales, quien adquirió la empresa en 2020.