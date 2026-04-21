Médicos en estado de alerta por la deuda de IOMA

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La Agremiación Médica Platense (AMP) levantó la medida de fuerza de 72 horas que había afectado la atención a afiliados del IOMA y ya quedó restituido el servicio en consultorios y centros de salud. Pero lejos de finalizar el conflicto, desde la entidad confirmaron que si bien recibieron una serie de pagos, IOMA no terminó de saldar la deuda con los profesionales.
“Tras la finalización de la medida de fuerza, la cual tuvo un importante acatamiento y repercusión, el IOMA saldó las prestaciones adeudadas de todos los profesionales, quedando solo un saldo de refacturaciones y débitos que son habituales en los pagos mensuales”, le comunicaron desde la AMP a sus agremiados.
En ese marco, y pese a que destacaron el “impacto positivo” de la protesta, señalaron que todavía resta cancelar el pago de los gastos administrativos. “Al día de hoy el IOMA debe por ese concepto a la Agremiación Médica Platense —además de lo remanente— un total de 314 millones de pesos correspondiente a seis meses de 2025 y parte de 2026”, denunciaron.
“Al tiempo de seguir exigiendo la cancelación de esta importante deuda y ante los intentos de quienes pretenden desviar el eje del reclamo de toda la comunidad médica, desde la AMP continuamos en estado de Alerta Médico Gremial”, remarcaron, sin descartar la posibilidad de retomar las medidas de fuerza.
Finalmente, en el cierre del comunicado, adelantaron que están “analizando futuras medidas en relación a los aumentos solicitados, así como a las fechas de pago a futuro, para que todos los agremiados perciban honorarios dignos y cuenten con la debida previsibilidad de cobro”.
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