Un informe marca una recuperación de las ventas inmobiliarias

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Según el relevamiento de los escribanos bonaerenses hubo un alza mensual del 45% entre marzo y febrero y del 8% interanual
Según el último relevamiento mensual realizado por el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenas Aires hubo recuperación en el volumen de operaciones, consolidando un primer trimestre que, aunque alentador, todavía plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la tendencia para el resto del año.
Durante el mes de marzo de 2026, se registraron un total de 11.116 compraventas de inmuebles en todo el territorio provincial. Esta cifra es de especial relevancia al compararla con el mismo periodo del año anterior: representa un incremento interanual del 8 % respecto a las 10.317 operaciones que se habían concretado en marzo de 2025.
Al observar el comportamiento del mercado respecto al mes de febrero de 2026, se contabilizaron 7.655 escrituras, por lo que hubo un salto del 45 % en la cantidad de actos notariales, siempre según los datos de los escribanos.
Sobre la situación en La Plata, el martillero local Ramón Penayo sostuvo que a pesar de la estabilidad del dólar, el mercado aún no logra reactivarse de manera definitiva.
Según Penayo, la tendencia actual muestra un cambio significativo en el comportamiento de quienes necesitan vender sus propiedades. Sin embargo, aclaró que los valores inmobiliarios no han experimentado un alza; por el contrario, los precios se mantienen estables o con una marcada tendencia a la baja, producto de la interacción entre la oferta y la demanda.
Uno de los puntos más críticos señalados por el martillero es “la paradoja del crédito hipotecario. Si bien hoy existe disponibilidad crediticia, hay un obstáculo insalvable para muchos interesados: “Hay mucha gente endeudada y no califica”, lo que genera un círculo vicioso que impide concretar las operaciones.
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En el informe de los escribanos se señala que el sector de los créditos hipotecarios presenta un panorama más complejo. En marzo de 2026 se firmaron 1.509 actos hipotecarios, lo que se traduce en una baja interanual del 10 % en comparación con marzo de 2025. Este retroceso indica que, aunque el mercado de compraventas crece (muchas veces impulsado por ahorros propios o transacciones en efectivo), el acceso al financiamiento bancario todavía no ha recuperado el ritmo deseado.
No obstante, al igual que ocurrió con las escrituras de compraventa, las hipotecas mostraron una recuperación interna respecto al mes de febrero de 2026, registrando una suba intermensual del 44%.
Guillermo Longhi, presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires dijo que para consolidar la tendencia al alza es imperativo incentivar el mercado del crédito hipotecario.
Sin una oferta crediticia accesible y estable, el techo de crecimiento del sector inmobiliario se ve limitado a quienes poseen capital líquido, dejando fuera a un amplio segmento de la población.
En conclusión, marzo de 2026 deja un balance favorable para la provincia, con un mercado que se mueve y supera los registros del año pasado. No obstante, el desafío de los meses venideros será observar si este impulso del 45 % mensual puede mantenerse y si el crédito hipotecario finalmente logra acompañar la recuperación para dar solidez al sector en el largo plazo.
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