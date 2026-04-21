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Política y Economía |“Karinistas” vs. “Celestiales”

Ya interviene la Justicia en otra interna libertaria

Toman declaraciones a tuiteros denunciados por el armador bonaerense de LLA. En la red social ya hubo cruces de alto voltaje

Ya interviene la Justicia en otra interna libertaria

Sebastián Pareja

21 de Abril de 2026 | 02:44
Edición impresa

La Justicia de la ciudad de Buenos Aires avanzó ayer con una ronda de declaraciones indagatorias en la causa que provocó el último choque en la interna en pleno corazón de La Libertad Avanza (LLA). Fue tras la denuncia del diputado nacional y armador bonaerense, Sebastián Pareja, contra tuiteros libertarios, que dio origen al expediente en el que intervienen la jueza Virginia Núñez Gelvez y la fiscal Celsa Ramírez.

Fue precisamente la decisión de la Justicia de citar a indagatoria a once tuiteros por supuestas amenazas contra Pareja, hombre de máxima confianza de Karina Milei, lo que terminó de dinamitar la interna entre este grupo y los “celestiales”, que se referencian en el asesor presidencial Santiago Caputo.

En ese marco se registraron cruces de alto voltaje por la red social X entre la diputada Lila Lemoine, cercana a los hermanos Milei, y el tuitero Daniel Parisini, alias el “Gordo Dan”, hombre de Caputo. Luego incluso siguió en el streaming Carajo. La una saga que promete más capítulos.

La investigación judicial por la denuncia de Pareja comenzó esta semana con la serie de indagatorias a los tuiteros involucrados. Ayer se avanzó con dos y se prevé seguir con las nueve restantes antes del viernes. A las dos personas que fueron indagadas ayer se les impuso una serie de medidas restrictivas, entre ellos la de no comunicarse por ningún medio con Pareja.

A la par de eso, desde la fiscalía se le pidió al juzgado de Núñez Gelvez sacar el testimonio y enviar a sorteo para iniciar una causa nueva a partir de lo dicho en el programa “La trinchera”, de “Carajo”, cercano a las fuerzas celestiales. Allí, de acuerdo a la Justicia, “se violó la confidencialidad” porque se dieron conocer “datos de la causa y datos personales de la fiscal”.

“Gordo” Dan vs. Lemoine

Los cruces libertarios tuvieron su punto máximo el viernes último cuando “Gordo Dan”, uno de los referentes de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, salió a cruzar a la diputada Lemoine, titular de la comisión de Juicio Político, por haber sugerido que los militantes que no respaldan a Pareja, deben “dejar de seguir” al Presidente. Lemoine no dudó en redoblar su respuesta, en una escalada que subió durante toda esa jornada.

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Más tarde, ese mismo día, Parisini hizo un descargo en su programa, en el que mantuvo la pelea. Consideró que era “poco inteligente esta estrategia de salir a denunciar tuiteros”. Dijo: “Yo incluso le llegué a pedir la renuncia a Pareja. No pasó. Lo mantuvieron. Serán las decisiones de las autoridades del partido, perfecto. Pero en estos casos siempre me voy a poner del lado de los pibes que pusieron la cara en sus casas y dieron la batalla de pantallas”.

El expediente que investiga las amenazas a Pareja se abrió el año pasado a raíz de una denuncia presentada por él, que es el presidente de la filial bonaerense de LLA y uno de los dirigentes que integran el círculo de confianza de la hermana de Milei.

Fue en medio de uno de los capítulos más feroces de la pelea entre “celestiales” caputistas y su bando, los “territoriales”.

Donde también se incluyen los primos Menem Por entonces, las agresiones giraban alrededor de las candidaturas y el armado electoral, pelea que terminó ganando el karinismo que hegemonizó las nóminas. Todo se enardeció después.

Después de que la Justicia nacional se declarara incompetente, el caso recayó por sorteo en manos de Ramírez, fiscal de delitos complejos, y de la jueza Núñez Gelvez.

De qué los acusan

A los citados a indagatoria la jueza les endilga tres delitos tipificados en el Código Penal: amenazas, instigación a cometer delitos e incitación pública contra instituciones. Pareja afirma que presentó la denuncia en diciembre pasado cuando los tuiteros difundieron a través de la red social su número de teléfono celular.

Mientras, Karina Milei tiene previsto participar este sábado de una actividad libertaria junto a Pareja, en Suipacha.

 

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