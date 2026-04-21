Milei recibió en Israel una Medalla de Honor y volvió a criticar a Irán

El presidente Javier Milei aseguró que con “determinadas culturas” no se puede “convivir”, a la vez que indicó que defiende “la vida y ellos nos van a querer matar”, en referencia a la guerra que protagonizan Israel y Estados Unidos contra Irán.

“Con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”, señaló el mandatario tras recibir el Honoris Causa de la Universidad de Bar-Ilan. También fue condecorado conla Medalla de Honor por parte de su par israelí, Isaac Herzog. Se trata de un reconocimiento al respaldo “explícito y sostenido” que el mandatario argentino ha manifestado hacia el Estado de Israel.

Según se indicó, Milei fue aplaudido de pie en el citado lugar donde se encontraban los académicos de la universidad israelí, mientras que de fondo se escuchaba una versión rock and roll de la canción “Libre”.

Además, leyó “Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso”, epílogo de su nuevo libro, mientras que también, al ver a un estudiante con la camiseta de Boca, se refirió al triunfo del equipo de La Ribera en el Superclásico frente a River.

“Tengo un ministro hincha de River que se queja, pero bueno alguna vez toca”, indicó en referencia a Pablo Quirno.

También, el Presidente cuestionó al periodismo, sostuvo que Marx “era satánico” y asumió que la Tora fue un antídoto contra las ideas de izquierda.

Milei estuvo acompañado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el canciller, Pablo Quirno, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el embajador Axel Wahnish.

El reconocimiento oficial

“La recibo con el honor que merece, y como otro cálido gesto del pueblo de Israel, que en cada visita me recibe con su afecto característico”, dijo el jefe de Estado. El encuentro privado entre Milei y Herzog. fue uno de los momentos centrales de la jornada.

Milei llegó a Israel el domingo, en medio del cese al fuego temporal y las negociaciones que involucran a ese país para consolidar una paz en Medio Oriente. En la agenda de su 38° viaje internacional, el Jefe de Estado ya mantuvo un encuentro bilateral con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Antes, la primera actividad del mandatario consistió en la visita al Muro de los Lamentos.

Hoy se espera que participe de los actos principales por un nuevo aniversario del Estado de Israel. En un escenario, acompañado por artistas locales, cantará el Himno de Ninno Bravo “Libre”.