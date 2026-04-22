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Vivir más y mejor: por qué es tan importante la prevención como llave para llegar a los 100 años

Vivir más y mejor: por qué es tan importante la prevención como llave para llegar a los 100 años
22 de Abril de 2026 | 18:46

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Como todos los domingos, la edición impresa de EL DIA de los domingos viene recargada. Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil... aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, este diario trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no. 

Si te perdiste las notas de esta semana, dejamos una selección de las más destacadas:

• Mucho más que hojas y copias: la atrapante historia de la librería de City Bell que cumple 60 años.

• Cómo cobrar 500 dólares por decir “buen día, mi amor”: el auge de las parejas virtuales.

• Dormimos… pero no descansamos: el sueño afectado por malos hábitos, alcohol, pantallas y consumos.

• Red & black, la dupla de colores que domina el otoño en los armarios de moda.

• Lazos de sangre y flashes: cuáles son los vínculos familiares más inesperados entre los famosos

• ¿Quién quiere ser Bond? Amazon busca nuevo espía para continuar la saga: suenan nombres jóvenes, galancitos y en las redes aparecen otras propuestas.

• Meghan Markle, ¿la más acosada del mundo? La esposa del príncipe Enrique hizo declaraciones que reavivan un debate.

• La Plata desembarca en la 50ª Feria del Libro: de la cercanía de los autores de la Región al “mundial” de las letras.

• De un “impulso”, a ser marido y mujer: la historia de Raúl y Teresa, que se conocieron por casualidad en Plaza Rocha y, desde ese momento, no se separaron más.

• Del aula al escenario en la Ciudad: cómo es la experiencia formativa de la maratón de piano. Tocar en público en el Conservatorio Gilardo Gilardi.

• El cáncer no es sinónimo de muerte: un libro y una nueva mirada sobre la enfermedad.

• De la "tríada de adelgazamiento" a la energía que se gasta en todas las actividades diarias: la ciencia revela cómo se pierde grasa de verdad.

• Vivir más y mejor: por qué es tan importante la prevención como llave para llegar a los 100 años.

Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día con las cartas de lectores.

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