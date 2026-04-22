El recuerdo de Francisco: “El argentino más importante de la historia”

El Presidente también rindió este martes homenaje a la figura del papa Francisco, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Lo calificó como “el argentino más importante de la historia”. Fue durante una breve ceremonia en el Santo Sepulcro.

Milei, quien antes de llegar a la Presidencia tuvo fuertes críticas hacia Francisco, publicó una serie de cuatro fotos que lo muestran junto al Papa en 2024.