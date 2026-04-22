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Política y Economía |LO DISPUSO LA CORTE SUPREMA, QUE DIO PLAZO HASTA EL 10 DE JUNIO

La Nación deberá definir cómo paga una deuda que exige Kicillof

Es de 2,3 billones de pesos y se generó cuando el gobierno de Milei cortó los giros de la Anses hacia la caja previsional bonaerense

La Nación deberá definir cómo paga una deuda que exige Kicillof

Kicillof junto al ministro López y otros funcionarios, al salir de la reunión en la corte suprema / PBA

22 de Abril de 2026 | 02:07
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El gobierno nacional deberá presentar antes del 10 de junio una propuesta de pago frente al reclamo de una deuda con la Provincia. Así lo dispuso ayer la Corte Suprema en el marco de la demanda que la administación de Axel Kicillof presentó contra la Casa Rosada.

El monto en juego es de 2,3 billones de pesos que se generaron cuando la Anses dejó de transferir recursos al Instituto de Previsión Social (IPS) desde la asunción de Milei.

La Provincia tiene firmado un acuerdo vigente con el gobierno nacional por el que recibe una compensación para solventar su déficit previsional ya que en los años 90 decidió no transferir su sistema a la Nación al igual que otros distritos del país.

Sin embargo, desde la llegar al poder de Milei esas transferencias fueron discontinuadas.

En la audiencia de ayer que se celebró en la Corte participó Kicillof . El alto tribunal resolvió otro encuento entre las partes para junio cuando deberá estar definida una propuesta de pago de parte de la Casa Rosada.

“Tenemos ocho reclamos ante la Corte Suprema y nosotros estimamos una deuda total del Gobierno nacional en más de 15 millones de millones, es decir 15 billones. Ustedes tengan en cuenta que el presupuesto aprobado en la provincia de Buenos Aires para este año es de 43, 44 billones, o sea que estamos hablando de una deuda que totaliza prácticamente un tercio de los recursos de la provincia de Buenos Aires”, sostuvo el gobernador en una conferencia de prensa.

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Kicillof dijo que lo que se está discutiendo ahora es “la deuda específicamente de las cajas no transferidas, la deuda de los jubilados, la plata de los jubilados que Nación le tiene que transferir, que son las 13 provincias que tienen caja propia, como tiene la provincia de Buenos Aires”.

“De esas 13 provincias hay 10 que ya llegaron a un flujo, a una transferencia desde Nación. Nosotros venimos solicitando esto hace tiempo, lo terminamos haciendo por sede judicial, a través de la Corte Suprema. Hoy tuvimos la segunda audiencia, y la verdad que lo que hubo es un compromiso para otra audiencia más el 10 de junio, donde tiene que haber una propuesta concreta del Gobierno nacional de cuáles serían los montos a transferir”, detalló.

Remarcó que del lado del Ejecutivo nacional participaron de la audiencia el Ministerio de Economía y ANSES, “que se comprometieron es traernos una propuesta concreta”.

“Dicen que están revisando los números, haciendo auditoría, pero ya llevamos dos años y pico donde esto no se hizo, no ocurrió, y ya pasó en otras provincias”, señaló.

“Después veremos si otras deudas que estamos reclamando tienen también sus correspondientes audiencias, pero esto es por la cuestión de la caja, que son 2,3 billones de esos 15, así que es uno de los montos particulares más significativos”, continuó.

Kicillof asistió a los tribunales junto a su ministro de Economía, Pablo López; y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

La provincia de Buenos Aires sigue otras siete demandas contra el Gobierno nacional por el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior), a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente), a los bosques nativos, y por la eliminación del Sistema de Boleto Integrado, la prohibición de incorporar tributos locales para el financiamiento de obras y el incumplimiento del Consenso Fiscal 2017.

“Fue un encuentro positivo”, decían tras la reunión en la Provincia, aunque aguardarán ahora cuál será la propuesta concreta de la Nación para ir saldando esa deuda.

DISCRIMINACIÓN

Más allá del reclamo de las deudas, la Provincia viene haciendo hincapié en la discriminación que sufre en el reparto de los recursos coparticipables. Ayer, tras la reunión en la Corte, el que insistió en el tema fue el ministro López.

“En el primer trimestre, la Provincia aportó 38% de la recaudación nacional ($21,3 billones), pero recibió apenas el 6,8% ($3,8 billones). Por su parte, y mientras sigue abandonando sus obligaciones de gasto, Nación recibió más del 70% ($39,7 billones). Una distribución de recursos más justa es necesaria y urgente”. señaló.

“En términos de recursos por habitante, esto genera una gran desigualdad regional, lo que profundiza las brechas de desarrollo históricas”, añadió el ministro.

Finalmente sostuvo que “aún con la recaudación en caída, la Provincia sigue siendo la principal contribuyente a la economía nacional y la mayor inversora en infraestructura del país”.

 

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