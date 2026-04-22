Paseo del Bosque: reclaman un plan ambiental urgente

La Nación deberá definir cómo paga una deuda que exige Kicillof
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Amenazas de tiroteo: el reto viral al que todos culpan pero nadie vio
Medicina: miles de estudiantes sin clases por problemas edilicios
Tapia y Toviggino: un conflicto judicial suma otro escándalo
Adiós a Luis Puenzo: parte de la historia del cine, más allá de “La historia oficial”
Amenazas de tiroteos y violencia escolar en la mira de la Justicia
Milei lanza su reforma electoral: sin PASO y con la “Ficha Limpia”
Cerró su visita a Israel con la ceremonia de las antorchas y un show
El recuerdo de Francisco: “El argentino más importante de la historia”
Las cuotas de las prepagas pegan otro fuerte salto por la inflación
La Justicia frenó la baja de un plan con impacto directo en la Región
Se demora en el Concejo la adjudicación de la licitación de los micros
Una salida para las canteras: de parador turístico a paraíso del pejerrey
Proponen que cuatro calles comerciales sean peatonal el sábado por la tarde
Por tercera semana siguen las largas esperas en las paradas de micros
Los carriles exclusivos para micros en 44, de la experiencia fallida al reclamo
La Unión de Operarios Italianos tiene nueva comisión directiva
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Desde la Ong Nuevo Ambiente se realizó una presentación ante la Municipalidad de La Plata para exigir el cumplimiento de la Ley 13.593, que declara al Paseo del Bosque como Paisaje Protegido. Advierten que la gestión “es deficiente” y reclaman un plan ambiental urgente. En tanto, se indicó que el espacio, clave para regular el clima, mitigar inundaciones y mejorar el aire, enfrenta deterioro. Solicitan convocar a instituciones y especialistas para su preservación.
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