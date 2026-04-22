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La Ciudad |MAÑANA SALE LA TARJETA

$2.000.000: el Cartonazo duplica el pozo

$2.000.000: el Cartonazo duplica el pozo
22 de Abril de 2026 | 03:07
Edición impresa

El Súper Cartonazo de EL DIA quedó vacante y acumula ahora un premio de $2.000.000 para la próxima ronda. Los lectores podrán conseguir la nueva tarjeta este jueves junto a la edición impresa del diario.

Participar del Súper Cartonazo es muy sencillo. Cada jueves se publica la tarjeta, que incluye 15 números entre el 00 y el 89. Desde el viernes, los lectores deben cotejar esos números con los que se difunden tanto en la edición impresa del diario como en el sitio web eldia.com.

Quien complete el cartón con todos los números deberá presentarse el martes siguiente, antes de las 17, en las oficinas de EL DIA (Diagonal 80 Nº 815), con el cupón y el DNI para verificar los datos y acceder al premio en juego.

En caso de registrarse más de un ganador, el premio se dividirá en partes iguales.

A lo largo de los últimos años, el Súper Cartonazo ha entregado premios millonarios a numerosos lectores que siguen el juego semana a semana, brindándoles la posibilidad de cumplir distintos objetivos gracias al dinero obtenido.

 

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