Discapacidad en emergencia: prestaciones y centros de atención al límite
Un platense preso por racismo: José Haile, el “arbolito” acusado en Brasil
Cortes de luz y atención automática: el doble problema de los usuarios
Boca, con el ánimo por las nubes, busca sellar su pase a los Playoffs
Investigan el presunto pago de coimas durante la gestión de Massa
Adorni acordó un pago extra de US$65.000 por la casa de Caballito
Cumbre libertaria bonaerense: va Santilli y dudas con el caputismo
Milei se reúne con un multimillonario inversor estadounidense en la Rosada
Tensión en 137 y 90 por un apagón: piquete y pelea entre los vecinos
Vecinos de Villa Elisa ponen en marcha su “Festival Internacional de Cine”
Secuestran celulares a menores que participan de amenazas en colegios
Jornada gratuita para administradores de consorcios y ascensoristas
Trámites y servicios para los vecinos en una plaza de Melchor Romero
Actividades: conferencia, servicio de odontología y clases de apoyo escolar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Mañana en la plaza de 171 y 522 de Melchor Romero se realizará la jornada municipal “Nos vemos en el barrio” para realizar trámites, acceder a información de interés e inscribirse en distintos programas. Entre otras actividades, que se realizarán de 9 a 14, los vecinos podrán obtener el DNI y tarjetas SUBE, cortarse el pelo gratis. También habrá actividades a cargo de la Cruz Roja.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí