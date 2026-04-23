La pobreza en niños y adolescentes es del 53,6%

Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) arrojó que la pobreza de los chicos y adolescentes llegó al 53,6% en 2025, mientras la indigencia alcanzó al 10,7%.

Las cifras surgen de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA). El reporte señaló que el dato implica una baja en la pobreza infantil con respecto al año previo (59,7%), pero adviertió: “No debemos confundir una mejora coyuntural con la solución de un problema estructural”.

El informe de la UCA señaló que 3 de cada 10 niños y adolescentes no logra alimentarse de manera adecuada.

En concreto, el 28,8% de los niños y adolescentes experimentó inseguridad alimentaria en 2025, con un 13,2% en su forma más severa. La problemática se concentra en los hogares de menores ingresos y residentes en el Gran Buenos Aires.

El informe incluye un índice de pobreza multidimensional, que abarca alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información y la educación. A partir de esas variables se determinó que más de la mitad de los chicos y adolescentes fue pobre el año pasado.

“Si bien estos valores muestran una mejora respecto de 2024, no logran retornar a los niveles previos a la crisis y se mantienen por encima de la década de 2010. En ese contexto, la asistencia alimentaria alcanza niveles récord (64,8%)”, sostuvo el informe de la Universidad Católica Argentina.