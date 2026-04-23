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Política y Economía |ENTRE LOS PALOS A MILEI, TAMBIÉN LA LIGÓ KICILLOF

Un acto en Diputados ventiló la interna en el PJ

Un acto en Diputados ventiló la interna en el PJ

El camporista Facundo Tignanelli en la charla en Diputados

23 de Abril de 2026 | 04:40
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La disputa interna que libran Axel Kicillof y el kirchnerismo escribió ayer su capítulo diario. Fue cuando en medio de una actividad que se desarrollaba en la Cámara de Diputados bonaerense surgieron críticas a la decisión del gobierno bonaerense de suspender un plan social que consistía en la entrega de mercadería en las escuelas.

El escenario que sirvió para exponer las diferencias fue una actividad que se desarrolló en la Legislatura impulsada por el sector de Juan Grabois donde el principal destinatario de los cuestionamientos fueron las políticas sociales del gobierno de Javier Milei pero donde se filtró, como al pasar, un dardo del camporismo por la eliminación del plan MESA.

A la cita acudieron legisladores vinculados a Grabois, la izquierda, el peronismo y La Cámpora. Justamente, el encargado de deslizar el reproche fue Facundo Tignanelli, lugarteniente de Máximo Kirchner.

Tignanelli continuó lo que el kicillofismo interpreta como otro ataque a la administración bonaerense. Cuando se conoció la suspensión del plan MESA que la Provincia justificó en la necesidad de atender a otros sectores sociales como los adultos mayores y reforzar los comedores escolares y en los barrios, el senador provincial Mario Ishii presentó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria en territorio bonaerense.

Ishii es un aliado al kirchnerismo y su iniciativa se leyó en el Ejecutivo bonaerense como una crítica directa a la gestión.

Ayer Tignanelli reivindicó ese proyecto. “Es una obligación política y también moral de todos los compañeros y compañeras acompañar al gobierno de la provincia de Buenos Aires en el reclamo de los fondos que la Nación nos debe”, arrancó el diputado en lo que pareció un mensaje de alineamiento con la administración bonaerense. Pero enseguida marcó diferencias. Fue al advertir que “cortar o no poder seguir llevando adelante un programa como el MESA bonaerense es una medida que va a pegar de lleno en la Provincia”. No sólo eso: destacó la iniciativa de Ishii como una herramienta para “poner un paliativo” a la crisis.

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La interna quedó expuesta durante el conversatorio “En defensa del VAT - Salario Social Complementario” donde hablaron además los diputados Cintia Romero, Noelia Saavedra, Christian “Chipi” Castillo, Lucía Iáñez y representantes de sindicatos y trabajadores de la Economía Popular.

 

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