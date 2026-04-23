Cumbre libertaria bonaerense: va Santilli y dudas con el caputismo

En medio de la pelea interna que cruza a La Libertad Avanza, Karina Milei decidió avanzar con la organización de una actividad con la que busca salir de esa disputa y, de paso, exhibir a su tropa movilizada mientras se ventila el escándalo sin fin que envuelve a Manuel Adorni.

Con la excusa de darle vida a una escuela de formación y debate político, la cita llamada para el sábado en Suipacha supone, de alguna manera, poner proa rumbo a la disputa electoral bonaerense. Existe un dato sensible en ese sentido: si bien la organización está a cargo del presidente de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja, la secretaria General de la Presidencia extendió la invitación a Diego Santilli, cuyo nombre, como el de Pareja, suenan fuerte a la hora de hablar de candidaturas a la Gobernación.

Hasta el momento Santilli no había sido llamado a participar de actos partidarios de La Libertad Avanza. Sólo había estado en actividades de campaña como las del año pasado cuando terminó encabezando la lista de diputados nacionales en reemplazo de José Luis Espert. Esa nómina terminó dando el batacazo y dio vuelta la elección luego del sonoro traspié en los comicios bonaerenses de septiembre.

La tropa libertaria está convocada entre las 9 y las 17. Una jornada extensa que viene rodeada de una incógnita: si asistirán algunos de los legisladores y funcionarios que fueron invitados y que están encolumnados en las Fuerzas del Cielo que lidera Santiago Caputo.

La propia Karina Milei, trascendió, decidió que se extendieran participaciones a las primeras líneas del caputismo que se han mantenido prescindentes del escándalo tuitero del último fin de semana animado por usuarios celestiales que la emprendieron con acusaciones fuertes contra Pareja.

La tensión preexistente escaló cuando se conoció que una jueza porteña citó a declarar a varios de esos tuiteros que habían sido denunciados por el presidente de LLA el año pasado por publicar en las redes sociales su número de teléfono.

EN BUSCA DE CALMA

El sainete pareció amainar en las últimas horas. En busca de obturar o al menos calmar ese frente de batalla abierto, la hermana del Presidente decidió cursar invitaciones a figuras del caputismo. Es una apertura que excluye a referentes de la tropa digital encabezada por Daniel Parisini (el Gordon Dan). Por ahora, es una incógnita si los celestiales dirán presente en Suipacha.

Más allá de lo gestual, Karina Milei vive en tensión con Caputo. La secretaria General de la Presidencia corrió a hombres del caputismo de algunos cargos clave (el ministerio de Justicia, por ejemplo), y la embestida quedó stand by cuando escaló el caso Adorni que pegó en el corazón del Gobierno nacional.

Hay quienes interpretan que el denominado “triángulo de hierro” quedó roto desde hace tiempo. Incluso, que la salida del equipo de gobierno de Caputo se dará en poco tiempo, acaso, en el marco de un posible cambio de gabinete que de alguna forma disfrace el desplazamiento de Adorni.

Más allá de los chispazos, el encuentro de Suipacha apunta a ir calentando motores para la pelea bonaerense del año que viene. La invitación a Santilli, que confirmó asistencia, supone ensayar cierto equilibrio en medio de tanta interna. Porque si bien Pareja es el candidato preferido de Karina Milei, el “Colorado” sería mejor visto por el Presidente.