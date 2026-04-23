Cumbre libertaria bonaerense: va Santilli y dudas con el caputismo

Gimnasia venció 3 a 0 a Acassuso y avanzó a octavos de final de la Copa Argentina: cuarto éxito consecutivo con Pereyra de DT interino
Gimnasia venció 3 a 0 a Acassuso y avanzó a octavos de final de la Copa Argentina: cuarto éxito consecutivo con Pereyra de DT interino
De la paliza a un arbolito en La Plata a la cárcel en Río de Janeiro: el pasado de "El Puma", el platense detenido por racismo
Medida drástica en La Plata: secuestran celulares de alumnos que participan de amenazas en colegios
VIDEO. Piquete y tensión en La Plata: reclamaban por cortes de luz y automovilistas denunciaron "aprietes con palos"
Proponen declarar patrimonio cultural a 11 espacios emblemáticos de La Plata
Conmoción en Gonnet: falleció en la puerta de su casa cuando salía con su auto
Caso Kim: tras el reclamo de un grupo de padres, el menor acusado por el crimen asistirá a clases virtuales
El Gobierno envió al Senado el proyecto para derogar las PASO y eliminar el financiamiento de campañas
VIDEO. Tensión en PAMI: empleados, profesionales y afiliados se movilizaron en La Plata por la crisis del sistema
Fentanilo contaminado: las familias de las víctimas llevan al Congreso un proyecto de Ley de Trazabilidad
Se accidentó Nacha Guevara y suspendieron el estreno de su obra: cómo está la actriz
Jésica Cirio fue tajante sobre su vínculo con Elías Piccirillo: “Él fue una equivocación"
Vivir más y mejor: la prevención como llave para llegar a los 100 años
La actividad económica cayó 2,6% en febrero y anotó el peor resultado desde 2023
VIDEOS. El segundo choque en menos de una semana: una moto y un auto chocaron en la "esquina del terror" de La Plata
El argentino Grossi dijo que Irán "no tiene la bomba" pero sí "un elemento para más de 10 armas nucleares"
ChangoMâs presenta el “Super Chango Fest”, un evento único con miles de ofertas con hasta 80% de descuento
Vecinos "inspectores": buscan aplicar multas en La Plata con filmaciones caseras
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
La Marcha Federal tiene fecha y el Gobierno convocaría a rectores: el plan de lucha que afecta las clases en la UNLP
Se agravó el estado del joven atacado por motochorros en La Plata: tiene sangrado cerebral y permanece internado
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Desmantelamiento en el SMN: harán un paro "con apagón" el viernes
Una masa de aire de la Antártida se aproxima a la Región y se espera un fuerte descenso térmico
Denuncian deficiencias en la Escuela de Cadetes: ¿qué dijo el SPB?
VIDEO. Escándalo en La Plata: una camioneta realizó maniobras peligrosas durante la maratón en la República de los Niños
Brian Sarmiento confesó su fulminante a La Pincoya y fue anulada: su reacción
VIDEO. Así fue el choque en la esquina del estudio de OLGA durante el programa de Migue Granados
Tu historia merece ser contada: amor del bueno, cuando la vida real supera a la ficción
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La reunión fue convocada por Karina Milei, en medio de la interna de LLA. Señales al Colorado y una invitación sin respuesta
En medio de la pelea interna que cruza a La Libertad Avanza, Karina Milei decidió avanzar con la organización de una actividad con la que busca salir de esa disputa y, de paso, exhibir a su tropa movilizada mientras se ventila el escándalo sin fin que envuelve a Manuel Adorni.
Con la excusa de darle vida a una escuela de formación y debate político, la cita llamada para el sábado en Suipacha supone, de alguna manera, poner proa rumbo a la disputa electoral bonaerense. Existe un dato sensible en ese sentido: si bien la organización está a cargo del presidente de LLA en la Provincia, Sebastián Pareja, la secretaria General de la Presidencia extendió la invitación a Diego Santilli, cuyo nombre, como el de Pareja, suenan fuerte a la hora de hablar de candidaturas a la Gobernación.
Hasta el momento Santilli no había sido llamado a participar de actos partidarios de La Libertad Avanza. Sólo había estado en actividades de campaña como las del año pasado cuando terminó encabezando la lista de diputados nacionales en reemplazo de José Luis Espert. Esa nómina terminó dando el batacazo y dio vuelta la elección luego del sonoro traspié en los comicios bonaerenses de septiembre.
La tropa libertaria está convocada entre las 9 y las 17. Una jornada extensa que viene rodeada de una incógnita: si asistirán algunos de los legisladores y funcionarios que fueron invitados y que están encolumnados en las Fuerzas del Cielo que lidera Santiago Caputo.
La propia Karina Milei, trascendió, decidió que se extendieran participaciones a las primeras líneas del caputismo que se han mantenido prescindentes del escándalo tuitero del último fin de semana animado por usuarios celestiales que la emprendieron con acusaciones fuertes contra Pareja.
La tensión preexistente escaló cuando se conoció que una jueza porteña citó a declarar a varios de esos tuiteros que habían sido denunciados por el presidente de LLA el año pasado por publicar en las redes sociales su número de teléfono.
LE PUEDE INTERESAR
Un acto en Diputados ventiló la interna en el PJ
LE PUEDE INTERESAR
Milei se reúne con un multimillonario inversor estadounidense en la Rosada
El sainete pareció amainar en las últimas horas. En busca de obturar o al menos calmar ese frente de batalla abierto, la hermana del Presidente decidió cursar invitaciones a figuras del caputismo. Es una apertura que excluye a referentes de la tropa digital encabezada por Daniel Parisini (el Gordon Dan). Por ahora, es una incógnita si los celestiales dirán presente en Suipacha.
Más allá de lo gestual, Karina Milei vive en tensión con Caputo. La secretaria General de la Presidencia corrió a hombres del caputismo de algunos cargos clave (el ministerio de Justicia, por ejemplo), y la embestida quedó stand by cuando escaló el caso Adorni que pegó en el corazón del Gobierno nacional.
Hay quienes interpretan que el denominado “triángulo de hierro” quedó roto desde hace tiempo. Incluso, que la salida del equipo de gobierno de Caputo se dará en poco tiempo, acaso, en el marco de un posible cambio de gabinete que de alguna forma disfrace el desplazamiento de Adorni.
Más allá de los chispazos, el encuentro de Suipacha apunta a ir calentando motores para la pelea bonaerense del año que viene. La invitación a Santilli, que confirmó asistencia, supone ensayar cierto equilibrio en medio de tanta interna. Porque si bien Pareja es el candidato preferido de Karina Milei, el “Colorado” sería mejor visto por el Presidente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí