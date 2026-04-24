Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Nissan confirmó que se va de la Argentina: con qué grupo negocia la venta de su planta local

Nissan confirmó que se va de la Argentina: con qué grupo negocia la venta de su planta local
24 de Abril de 2026 | 16:39

Escuchar esta nota

Nissan anunció este viernes que dejará de representar de manera directa sus operaciones en Argentina, que se lo encomendará a una empresa y que "reafirma la continuidad" en el país. 

Si bien restan detalles, la automotriz japonesa, que el año pasado dejó de producir localmente, firmó "un memorando de entendimiento" con el Grupo Simpa, con larga trayectoria en el rubro motos.

"En línea con su estrategia global orientada a fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del negocio, Nissan Argentina se encuentra evaluando un cambio en su modelo de distribución en el mercado local, asegurando la continuidad de sus operaciones en el país", comienza el comunicado de Nissan.

"Esta evaluación se inscribe en la visión global de largo plazo de Nissan, orientada a una movilidad más inteligente, eficiente y centrada en el cliente. A través de su plan de reestructuración Re:Nissan, la compañía continúa avanzando en el fortalecimiento de su competitividad, la optimización de su portafolio de productos y la incorporación de tecnologías de próxima generación, sentando bases sólidas para un crecimiento sostenible a futuro", agrega.

"En este contexto, Nissan ha firmado un Memorando de Entendimiento con Grupo SIMPA y Grupo Tagle, con el objetivo de analizar la posible transición de su operación comercial en Argentina a un modelo de distribuidor, con foco en la eficiencia y la agilidad operativa".

"Un memorando de entendimiento no constituye un acuerdo definitivo. Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa de análisis que implica la revisión detallada de los distintos aspectos del negocio por parte de las compañías involucradas, como paso previo a la eventual firma de un acuerdo definitivo", remarca.

LE PUEDE INTERESAR

Tres Arroyos: lanzan plan para fortalecer ventas y empleo local

LE PUEDE INTERESAR

Junín: licitan tramo final del plan del Salado para mitigar inundaciones

"Si ese proceso avanzara y se alcanzara un acuerdo final entre las partes, la operación sería transferida al nuevo distribuidor local, pasando a formar parte de NIBU, la unidad de negocios de Nissan que agrupa a 36 mercados importadores de América Latina", detalla la automotriz nipona.

"Las operaciones comerciales de Nissan en Argentina continuarán desarrollándose con normalidad, manteniendo la comercialización de su portafolio de productos, el lanzamiento de nuevos modelos y la prestación de los servicios de atención y posventa a través de su red de concesionarios en todo el país. Asimismo, Nissan asegura la continuidad de las operaciones de Nissan Plan de Ahorro.

Este eventual cambio de modelo de negocio no modifica el compromiso de Nissan con sus clientes ni su presencia en el mercado argentino, que seguirá siendo respaldada por la experiencia de la marca con los estándares de calidad habituales".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

Polémica por una charla en el Colegio Nacional

Unanimidad y ocultamiento: la tragedia universitaria

ATENCIÓN | Se activó un alerta amarillo para el fin de semana en La Plata

Colegios de la UNLP sin clases por el paro nodocente y marcha de antorchas

Sanción récord en un partido de la Liga de fútbol de La Plata: ¡los 35 jugadores suspendidos, tras batalla campal!

Reforma laboral: uno por uno, cuáles son los cambios que volvieron a entrar en vigencia

Estudiantes vs Rosario Central, ¿se juega antes del receso del Mundial?

Sin descanso, Gimnasia le apunta a Belgrano en busca de la clasificación a los Playoff
Últimas noticias de Política y Economía

Tres Arroyos: lanzan plan para fortalecer ventas y empleo local

Junín: licitan tramo final del plan del Salado para mitigar inundaciones

Avanzan en un sistema federal para medir el turismo con datos unificados

Bahía Blanca: inversión millonaria para producir fertilizantes con respaldo RIGI
Deportes
"Mi gran objetivo es dejar una huella": Colapinto, a días de su gran evento en Buenos Aires
Villa San Carlos se prepara para festejar su 101º aniversario y destacan nuevas obras
VIDEO.- Faltaban 2 segundos y desató la locura tripera: Boffelli y la alegría del básquet de Gimnasia
Sanción récord en un partido de la Liga de fútbol de La Plata: ¡los 35 jugadores suspendidos, tras batalla campal!
Boca pasó por arriba a Defensa y clasificó
Espectáculos
Silencio, hospital: la farándula argentina es una enfermería
María Becerra acompañó a una fan en su lucha contra el cáncer, también tuvo un gesto que llegó al corazón de todos: imágenes y detalles
Oriana Sabatini habló sobre la chance de que Paulo Dybala pueda llegar a Boca y fijó su postura 
Emotiva carta de Carlos Rottemberg que reveló el último gesto que tuvo Luis Brandoni
Todo mal entre Fernanda Iglesias y María Julia Oliván: una renuncia, gritos y acusaciones cruzadas
Policiales
Lo atraparon infraganti con un inhibidor en pleno centro de La Plata y quiso sobornar a la Policía
Derrame de aceite quemado dejó un enchastre en una avenida de La Plata: provocó un accidente y montaron un operativo
VIDEO. Imprudencia total en Ruta 11: detienen una camioneta realizando maniobras de riesgo, sin VTV y sin seguro
VIDEO. Gritos y ataque motochorro en un barrio de La Plata, en medio de una ola de inseguridad que mete miedo
Entradera en La Plata: cinco delincuentes desvalijaron una casa durante dos horas y solo uno fue detenido
Información General
Una mujer deberá indemnizar a su ex pareja por decirle “cornudo” en redes sociales
Dolor, migración y justicia: revelan la dura la historia detrás de la imagen del año del World Press Photo 2026
Caídas domésticas: un peligro que suele ignorarse
El apagón meteorológico paralizaría muchos vuelos
Poesía, música y memoria en el debut de la Feria del Libro

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla