Nissan confirmó que se va de la Argentina: con qué grupo negocia la venta de su planta local

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Nissan anunció este viernes que dejará de representar de manera directa sus operaciones en Argentina, que se lo encomendará a una empresa y que "reafirma la continuidad" en el país.
Si bien restan detalles, la automotriz japonesa, que el año pasado dejó de producir localmente, firmó "un memorando de entendimiento" con el Grupo Simpa, con larga trayectoria en el rubro motos.
"En línea con su estrategia global orientada a fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del negocio, Nissan Argentina se encuentra evaluando un cambio en su modelo de distribución en el mercado local, asegurando la continuidad de sus operaciones en el país", comienza el comunicado de Nissan.
"Esta evaluación se inscribe en la visión global de largo plazo de Nissan, orientada a una movilidad más inteligente, eficiente y centrada en el cliente. A través de su plan de reestructuración Re:Nissan, la compañía continúa avanzando en el fortalecimiento de su competitividad, la optimización de su portafolio de productos y la incorporación de tecnologías de próxima generación, sentando bases sólidas para un crecimiento sostenible a futuro", agrega.
"En este contexto, Nissan ha firmado un Memorando de Entendimiento con Grupo SIMPA y Grupo Tagle, con el objetivo de analizar la posible transición de su operación comercial en Argentina a un modelo de distribuidor, con foco en la eficiencia y la agilidad operativa".
"Un memorando de entendimiento no constituye un acuerdo definitivo. Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa de análisis que implica la revisión detallada de los distintos aspectos del negocio por parte de las compañías involucradas, como paso previo a la eventual firma de un acuerdo definitivo", remarca.
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"Si ese proceso avanzara y se alcanzara un acuerdo final entre las partes, la operación sería transferida al nuevo distribuidor local, pasando a formar parte de NIBU, la unidad de negocios de Nissan que agrupa a 36 mercados importadores de América Latina", detalla la automotriz nipona.
"Las operaciones comerciales de Nissan en Argentina continuarán desarrollándose con normalidad, manteniendo la comercialización de su portafolio de productos, el lanzamiento de nuevos modelos y la prestación de los servicios de atención y posventa a través de su red de concesionarios en todo el país. Asimismo, Nissan asegura la continuidad de las operaciones de Nissan Plan de Ahorro.
Este eventual cambio de modelo de negocio no modifica el compromiso de Nissan con sus clientes ni su presencia en el mercado argentino, que seguirá siendo respaldada por la experiencia de la marca con los estándares de calidad habituales".
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