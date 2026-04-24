El aumento del boleto de micros en La Plata y la región: convocan a otra consulta ciudadana

El Gobierno bonaerense abrió una consulta ciudadana para definir la suba del boleto de micros en La Plata, Berisso y Ensenada desde el 4 de mayo.

La instancia estará habilitada el 24 de abril y permitirá opinar sobre el esquema tarifario. El ajuste podría superar el 5,4% previsto por la fórmula que combina inflación +2%.

Hoy el mínimo es de $948,91 con #SUBE registrada y podría superar los $1.000. La decisión final impactará de lleno en el bolsillo de los usuarios.

Según detalló el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, esa cartera "tiene como competencia, establecer los parámetros operativos en aspectos vinculados al estudio de costos, determinación de tarifas y demás cuestiones técnicas del servicio de transporte público de pasajeros por automotor en el ámbito de su jurisdicción".

Agregaron que "en orden a lo dispuesto en el artículo 38 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, se da apertura a la instancia de Consulta Ciudadana para personas usuarias del sistema provincial de transporte público de pasajeros por automotor, de carácter urbano y suburbano de Jurisdicción Provincial y de los urbanos que operan entre los partidos de La Plata, Berisso y Ensenada, con el objeto de readecuar el valor de la tarifa aplicable a tales servicios a partir del día 4 de mayo de 2026".

"El objeto de esta consulta, es recoger las opiniones, aportes e inquietudes de las personas usuarias, acerca de la actualización de los valores tarifarios vigentes. La persona usuaria que desee emitir su opinión y/o sugerencia respecto de los cuadros tarifarios propuestos, su mecanismo y periodicidad de actualización, podrá realizarla a través de la siguiente dirección de correo electrónico: consultaciudadana@transporte.gba.gob.ar", puntualizaron.