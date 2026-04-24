Alertan por humo tóxico y fuerte olor en amplio sector de La Plata: "Acá ya no se puede respirar y hay una escuela primaria"    

Una vez más los vecinos de Altos de San Lorenzo y de Villa Elvira volvieron a poner el grito en el cielo por la presencia de humo tóxico en el aire acompañado un fuerto olor nauseabundo, al tiempo que volvieron a apuntar por ese problema hacia una quema de basura que funciona en una cantera situada en de 17 y 84.

"Nos invade un humo asqueroso", sentenciaron damnificados de la zona de 13 y 80 en medio del hartazgo por la situación que se prolonga desde hace varias semanas a pesar de las reiteradas denuncias. "Desde acá concretamente ya no se puede respirar", alertaron.

En la misma sintonía se quejaron desde la comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº40 que se encuentra en 20 y 84.

“El humo y el olor invade el establecimiento, tanto en el patio, cómo en el aula y nuestros cuerpos. La garganta pica, al igual que los ojos y nariz", detallaron desde la institución escolar.

La problemática harto denunciada por los vecinos se dilata en el tiempo y no parece haber solución a la vista. Así lo manifestaron vecinos de un edificio de 17 y 66, en cercanías del barrio Meridiano V. "No se puede asomar al balcón porque respirás basura quemada. Tenemos información acerca de una quema a cielo abierto en Altos de San Lorenzo. Evidentemente las autoridades no hacen nada a pesar de que el humo afecta a todo este sector de la Ciudad", manifestaron.