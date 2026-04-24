Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo de $2.000.000 | Los números que se publicaron hoy en EL DIA

La Ciudad

Alertan por humo tóxico y fuerte olor en amplio sector de La Plata: "Acá ya no se puede respirar y hay una escuela primaria"    

Alertan por humo tóxico y fuerte olor en amplio sector de La Plata: "Acá ya no se puede respirar y hay una escuela primaria"    
24 de Abril de 2026 | 09:34

Escuchar esta nota

Una vez más los vecinos de Altos de San Lorenzo y de Villa Elvira volvieron a poner el grito en el cielo por la presencia de humo tóxico en el aire acompañado un fuerto olor nauseabundo, al tiempo que volvieron a apuntar por ese problema hacia una quema de basura que funciona en una cantera situada en de 17 y 84. 

"Nos invade un humo asqueroso", sentenciaron damnificados de la zona de 13 y 80 en medio del hartazgo por la situación que se prolonga desde hace varias semanas a pesar de las reiteradas denuncias. "Desde acá concretamente ya no se puede respirar", alertaron. 

En la misma sintonía se quejaron desde la comunidad educativa de la Escuela Primaria Nº40 que se encuentra en 20 y 84. 

“El humo y el olor invade el establecimiento, tanto en el patio, cómo en el aula y nuestros cuerpos. La garganta pica, al igual que los ojos y nariz", detallaron desde la institución escolar. 

La problemática harto denunciada por los vecinos se dilata en el tiempo y no parece haber solución a la vista. Así lo manifestaron vecinos de un edificio de 17 y 66, en cercanías del barrio Meridiano V. "No se puede asomar al balcón porque respirás basura quemada. Tenemos información acerca de una quema a cielo abierto en Altos de San Lorenzo. Evidentemente las autoridades no hacen nada a pesar de que el humo afecta a todo este sector de la Ciudad", manifestaron. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

En un partido con polémicas, Boca goleó 4 a 0 a Defensa y Justicia en el Torneo Apertura

Mirtha Legrand brindó detalles de su estado de salud: "Tendré que hacer más reposo"

Quiso vender un terreno, pero estaba flojo de papeles
+ Leidas

Polémica por una charla en el Colegio Nacional

Colegios de la UNLP sin clases por el paro nodocente y marcha de antorchas

Unanimidad y ocultamiento: la tragedia universitaria

Reforma laboral: uno por uno, cuáles son los cambios que volvieron a entrar en vigencia

No dejaron ingresar a los periodistas acreditados en la Casa Rosada

Estudiantes vs Rosario Central, ¿se juega antes del receso del Mundial?

Sin descanso, Gimnasia le apunta a Belgrano en busca de la clasificación a los Playoff

La Provincia autorizó un aumento del 1% en el servicio eléctrico
Últimas noticias de La Ciudad

Buscan en la costa sur de Francia a un biólogo bonaerense que lleva más de tres meses desaparecido

TRIBUNA DE VECINOS | Denuncias por "apagón" del alumbrado público en barrios de La Plata: "Paramos el micro con linternas"

Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 24 de abril 2026

Viernes agradable en La Plata, aunque anticipan posibles lluvias para el finde
Deportes
VIDEO.- Faltaban 2 segundos y desató la locura tripera: Boffelli y la alegría del básquet de Gimnasia
Sanción récord en un partido de la Liga de fútbol de La Plata: ¡los 35 jugadores suspendidos, tras batalla campal!
Boca pasó por arriba a Defensa y clasificó
Zeballos volvió a la titularidad y no defraudó
Herrera se lesionó en la entrada en calor
Espectáculos
Silencio, hospital: la farándula argentina es una enfermería
María Becerra acompañó a una fan en su lucha contra el cáncer, también tuvo un gesto que llegó al corazón de todos: imágenes y detalles
Oriana Sabatini habló sobre la chance de que Paulo Dybala pueda llegar a Boca y fijó su postura 
Emotiva carta de Carlos Rottemberg que reveló el último gesto que tuvo Luis Brandoni
Todo mal entre Fernanda Iglesias y María Julia Oliván: una renuncia, gritos y acusaciones cruzadas
Información General
Una mujer deberá indemnizar a su ex pareja por decirle “cornudo” en redes sociales
Dolor, migración y justicia: revelan la dura la historia detrás de la imagen del año del World Press Photo 2026
Caídas domésticas: un peligro que suele ignorarse
El apagón meteorológico paralizaría muchos vuelos
Poesía, música y memoria en el debut de la Feria del Libro
Policiales
Policías se disfrazaron de payasos y capturaron al narco más buscado de San Martín
Detuvieron a un delincuente acusado de cometer varias entraderas en La Plata
Tragedia en La Plata: un motociclista chocó contra un camión y murió
El ex arbolito de La Plata sigue preso en Brasil y más complicado: la joven denigrada reveló que le dijo "negra p..."
“Era un globo”: el relato del médico que intentó reanimar a Maradona

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla