Continúa la tensión en la interna del PJ bonaerense: el nuevo cruce entre Carli Bianco y Máximo Kirchner

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El kicillofismo y La Cámpora mantuvieron hoy nuevos cruces, en el marco de la interna del PJ bonaerense, luego de que el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, priorice “poner un presidente”, antes de “pensar un indulto” para la expresidenta Cristina Kirchner. Horas más tarde, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, también criticó la estrategia del peronismo provincial y pidió que tenga “propuestas propias”.
En medio de las rispideces que protagonizan ambas vertientes del peronismo provincial, y luego de que el Instituto Patria organizara una proclama de “Cristina libre” en el Colegio Nacional de nuestra ciudad, el ministro de Axel Kicillof opinó que “antes de pensar en un indulto hay que poner un presidente. Preocupémonos porque haya un presidente peronista”, dijo en declaraciones radiales.
Y advirtió que habría que preguntarle a la expresidenta si quiere ser indultada, porque eso sería reconocer la culpabilidad de la condena. “Primero pongamos el presidente, es lo más razonable y veamos la situación”, insistió el funcionario de Axel Kicillof.
Bianco opinó respecto a la posibilidad de plantear un eslogan de campaña “Cristina libre”, o la idea respecto a no presentarse el año próximo debido a la proscripción de la exmandataria.
“Cristina no puede ser candidata porque está sufriendo una condena injusta, hemos reclamado por su libertad, pero el peronismo no está proscripto”, afirmó. Y sentenció: “Tampoco me parece inteligente que el peronismo no tenga candidato, independientemente de la situación de Cristina”.
Durante la misma entrevista, dijo que, ahora, el Gobernador no es candidato presidencial porque el 2026 “es el año de la construcción”, no de candidaturas. Sin embargo, remató: “Axel es una de las principales referencias, todo el mundo dice que puede ser candidato, por algo debe ser”.
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Horas después, la palabra la tomó el diputado nacional Máximo Kirchner, cuando volvió a sacudir la interna peronista al cuestionar la idea de la conformación de un frente electoral único que compita con el gobierno libertario en las próximas elecciones y reitere que la expresidenta es “la primera candidata”.
Fue durante una recorrida en la provincia de Santa Fe, donde el camporista sostuvo que “no sirve destruir al adversario para ganar una elección” y que la estrategia del espacio no debe limitarse a una reacción defensiva, sino a la elaboración de un proyecto político propio que logre interpelar a la sociedad.
Respecto a los liderazgos para las elecciones presidenciales, señaló que la expresidenta es la figura central, a pesar de su inhabilitación judicial por la causa Vialidad. “Cristina es la primera candidata porque no hay quién le gane en una interna. Hace seis meses que simplemente tuitea y sigue teniendo el reconocimiento del pueblo”, afirmó, enviando un mensaje directo a los sectores referenciados en Kicillof, que buscan renovar la cúpula del partido.
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