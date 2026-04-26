“Los populismos promueven la idea de que los periodistas son corruptos”

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Entrevista a Luciano Román, distinguido hace pocos días por la UADE. El sistema educativo y universitario bajo la lupa. El papel de la prensa frente a la arrogancia del poder. Un libro en ciernes
“Es como si existiera una especie de manual al que apelan muchos líderes populistas en el mundo, que consiste en desacreditar a la prensa para debilitar el contrapeso del poder y tratar de generar desconfianza de los ciudadanos sobre las investigaciones y críticas que provienen del periodismo independiente. Vemos, entonces, un patrón que se repite y que tiene características similares en líderes como Trump, Orban (que acaba de perder el poder en Hungría) o Bukele, en El Salvador” dijo en entrevista con este diario el periodista Luciano Román, columnista y secretario de redacción de La Nación, además de haber sido secretario general de Redacción de EL DIA.
Añadió que esos líderes promueven la idea de que todos los periodistas son corruptos, operadores, siniestros… Y que por lo tanto no hay que creer en nada de lo que dicen. “Nosotros somos genios y los periodistas no se dan cuenta”. En la Argentina, paradójicamente, ese “manual” lo han seguido tanto Milei como Cristina Kirchner. Pero hay otro patrón: cuanto mayor es el nivel de dificultad que enfrenta un gobierno, mayor es la radicalización del discurso contra la prensa”.
Román reivindicó hace pocos días en la UADE -en donde se le otorgó el doctorado Honoris Causa- y ahora, a lo largo de esta entrevista, la tarea y el perfil del periodismo críticos frente a las administraciones de turno. En el discurso que ofreció al recibir la distinción de la UADE afirmó que pertenece “a una generación a la que nos enseñaban que el lugar de los periodistas siempre estaba ahí abajo, en la silla del observador, y nunca acá, en el medio del escenario”.
Añadió que “un viejo editorialista de la redacción del diario EL DIA, donde tengo el orgullo de haberme formado, alguna vez me lo dijo de esta forma, quizá sobreactuando un poco: “Los periodistas nunca aplauden; tampoco buscan el aplauso”.
En el aula magna, pocos minutos antes había hablado el rector de la UADE. Ricardo Orosco, sobre la distinción otorgada a Román y en su mensaje -seguido en un aula magna colmada por más de cuatrocientas personas, entre académicos, representantes y periodistas de La Nación, directivos y colegas de EL DIA, así como por numerosos estudiantes de la UADE, reveló que esa universidad, que ya tiene 69 años de vida había entregado en ese lapso sólo 18 distinciones de doctor Honoris Causa a médicos, ingenieros y profesionales de otras disciplinas, “pero esta es la primera que lo otorgamos a un periodista”.
Asimismo habló allí Hugo Alconada Mon, colega de Román en La Nación y antes también compañero en la redacción de EL DIA, que con un mensaje lleno de calidez puso en valor la trayectoria del premiado. Dijo que Román “encarna una idea de periodismo como servicio público. Las democracias no se sostienen solo con votos, sino con información confiable, con periodistas que velen por ello”.
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Ahora, en la entrevista con este diario, Román quiso remarcar el rol bien entendido de la prensa: “En el periodismo sobreviven la independencia, la rebeldía, la curiosidad y la mirada cuestionadora, que no solo debe apuntar a nuestro alrededor, sino también a nosotros mismos. En un mundo que tiende a definirse a través de camisetas o etiquetas, donde los “ismos” tabican a las sociedades y donde muchos se ven empujados a decidir ‘de qué lado están’, el periodismo independiente propone una mirada matizada y profesional, no necesariamente aséptica ni neutral, pero desprovista,
sí, de los fanatismos que llevan a medir las cosas con un doble estándar y a ocultar lo que está mal cuando está ‘de nuestro lado’ y negar lo que está bien, cuando es del lado contrario. Eso define otro principio sagrado del oficio, que es la honestidad intelectual”.
“En el periodismo sobreviven la independencia, la rebeldía, la curiosidad”, afirmó
Uno de los últimos artículos de Román trató sobre la recurrente soberbia del poder y ahora afirmó que “la arrogancia parece ser un rasgo muy asociado con el poder, como si ahí hubiera una especie de vicio cultural que, lejos de atenuarse, se ha acentuado en las últimas décadas. Se ha perdido la idea del funcionario como servidor público. Ese concepto casi ha desaparecido. Y se ha tendido a naturalizar la idea de que el poder implica un privilegio; que otorga derechos, en lugar de mayores obligaciones. Es una confusión muy de fondo, porque en la concepción básica de la ética republicana es exactamente al revés: a mayor responsabilidad, mayor obligación. El poder, bien entendido, implica restricciones. Pero esa idea hoy parece anacrónica, obsoleta. Por supuesto que esto no solo lo vemos en el caso Adorni. Y tampoco es un rasgo exclusivo de este gobierno. En el kirchnerismo, incluso, fue mucho más grotesco y más acentuado. Pero Milei llegó al poder cuestionando exactamente eso y representando, de alguna forma, el hartazgo social frente a los privilegios y la impunidad del poder. Adorni fue uno de los voceros más estridentes de ese discurso. Por eso resulta más chocante cuando queda en evidencia que este gobierno, que supuestamente representaba lo contrario, cae en los mismos vicios y además trata de encubrirlos. Con el sostenimiento de Adorni ha quedado expuesto ese corrimiento hacia abajo de la vara ética”.
Se le dijo que hoy pareciera que la población pone en foco, con mayor énfasis, la austeridad como vara de medición de quienes ejercen funciones públicas. “No hay ninguna duda. Hace poco leí una entrevista a Leandro Illia, el hijo de Arturo, que a sus 80 años escribió un libro de memorias sobre la presidencia de su padre. Allí cuenta dos anécdotas que pueden parecer menores, pero que son muy reveladoras: la primera es que Illia, al dejar la presidencia, tuvo que vender su auto, un Bergantín, para pagar la internación de su esposa, que se había tratado de un cáncer en los Estados Unidos. Y la otra también es ‘automovilística’. Dice que su hermana, Emma, se casó
En 1965, mientras su padre estaba en el gobierno, e hizo una austera celebración en Olivos. Oberdan Sallustro, que era director general de la Fiat, le mandó un auto de regalo. Y su padre ordenó devolvérselo inmediatamente. De aquellos gestos de austeridad y decencia republicana, hemos pasado al yate de Insaurralde, a los bolsos de López, y ahora a los vuelos privados y las propiedades de Adorni. No todo tiene la misma escala, por supuesto, pero marcan un divorcio entre la ética y el poder que parece contagioso”.
Las referencias que se manejan en materia educativa -para los tres niveles- ¿qué dicen acerca del estado en que se encuentra la educación en nuestro país?, se le preguntó. “Creo que hay un consenso, avalado además por mediciones objetivas, que indica que en la Argentina se ha producido un marcado deterioro en todos los niveles de la educación. Los especialistas alertan sobre eso desde hace mucho tiempo, incluso con dramatismo: el gran académico Guillermo Jaim Etcheverry habló de “la tragedia educativa” hace ya más de 20 años. La pedagoga Guillermina Tiramonti viene alertando desde hace al menos una década sobre “el simulacro” en el que se ha convertido el sistema escolar. La respuesta del sistema ha sido, de alguna forma, esconder su fracaso bajo la alfombra. La universidad en el país ha bajado la vara para el ingreso y la permanencia. Sin embargo, el tema no ocupa un lugar central en la agenda pública. No vemos un fuerte reclamo social por la calidad de la educación. Los reclamos educativos son por salarios y por presupuesto, lo cual es lógico y razonable, pero nunca por mayor calidad. ¿Cuáles son las propuestas para salir de la decadencia? Jaim Etcheverry lo dice con mucha sencillez y profundidad: “Volver a la humilde y paciente tarea de enseñar. Reconocerles a los más jóvenes el derecho a ser exigidos”.
Román refirió que “muchos líderes populistas” buscan “desacreditar a la prensa”
En el caso de las universidades ¿el problema se circunscribe al del financiamiento? “Creo que la universidad se debe un gran debate sobre sí misma. Hablo del sistema en general, pero podríamos poner el acento en la Universidad Nacional de La Plata, que ha entrado desde hace años en una especie de conformismo paralizante y a la vez sospechoso. No hay debate, como se vio en la última asamblea universitaria, donde se eligió por tercera vez a un rector por unanimidad absoluta. En una institución como la universidad, esa unanimidad traiciona sus valores fundacionales: expresa falta de pluralismo, disciplinamiento interno y una cultura de feudo y de rosca política que convierte a la asamblea en una mera fachada. Hace décadas que la Universidad no tiene una discusión estimulante sobre sí misma. El déficit de transparencia institucional es evidente”.
Aquí añadió Román:. “Basta reparar en el esfuerzo que tuvo que hacer EL DIA, con un amparo en la Justicia, para que la Facultad y la Fundación de Ingeniería brindaran información pública sobre sus contratos y sus ingresos extrapresupuestarios. Sin embargo, a pesar de que haber quedado expuesta una intención de ocultamiento, eso no generó ningún reparo interno”.
Román está preparando su primer libro de ensayos. “Un libro -dijo- que anude las columnas semanales de La Nación y que aborde sobre distintas perspectivas una mirada sobre la crisis argentina”. Lo cierto es que sus colaboraciones concitan cada vez mayor atención y es convocado desde distintos programas periodísticos para exponer sobre ellas. Se prevé que el libro será editado a principios del año próximo.
En la UADE se le otorgó el doctorado honoris causa / EL DIA
Luciano Román fue secretario general de redacción de el dia durante muchos años / EL DIA
En la UADE se le otorgó el doctorado honoris causa / EL DIA
POR MES*
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