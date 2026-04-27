Chelsea sufrió para meterse en la final de la FA Cup

En un partido que lo mostró en modo irregular, Chelsea logró imponerse ante el Leeds United para sellar su clasificación a la final de la FA Cup en el mítico estadio Wembley.

El conjunto londinense tuvo que trabajar más de la cuenta para quebrar la resistencia de un equipo que, pese a la diferencia de categoría, plantó cara y estuvo cerca de forzar el tiempo suplementario.

Con Enzo Fernández como estandarte, el argentino cambio indiferencia con aplausos tras convertir el único tanto del encuentro que deposita al Chelsea en la gran final ante el Manchester City, el domingo 16 de mayo.

Los “Blue” arribaron a este compromiso sumergido en una profunda crisis futbolística, tras acumular una seguidilla de cinco encuentros sin conocer la victoria ni lograr conversiones. Esta racha negativa precipitó el final de la corta gestión de Liam Rosenior, quien no consiguió replicar el éxito alcanzado por su predecesor, Enzo Maresca, técnico que había llevado a la institución a la cima del mundo al conquistar el Mundial de Clubes.