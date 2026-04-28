Millonaria multa contra el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) le aplicó una multa de 18.000 millones de pesos a la financiera de Ariel Vallejo, ligada al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. Y, además, le quitó el permiso para operar en el mercado de cambios.

La medida se dio en el marco de la investigación sobre maniobras con el dólar blue durante el período de cepo cambiario que regía en el gobierno de Alberto Fernández

Vallejo es el titular de Sur Finanzas, la financiera que llegó a sponsorear a la selección nacional de fútbol y a equipos de primera división como Racing y Banfield. Incluso habría otorgado préstamos a San Lorenzo y realizado donaciones a Independiente.

Otra financiera

En este caso, el eje está puesto en Ars Cambios, otra casa de cambio que Vallejo adquirió en el segundo semestre de 2022.

Según el sumario firmado por el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet, la entidad operó como intermediaria en una maniobra de “pasamano” de dólares: entre el 2 de enero y el 20 de diciembre de 2023 registró ventas por US$25 millones a otras ocho casas de cambio que, a su vez, no registraron ventas propias.

Para el Banco Central, esa falta de trazabilidad es una señal concreta de que los dólares —adquiridos a precio oficial— terminaron siendo volcados al mercado informal.

La distribución de las multas individuales refleja la estructura societaria que detectaron los investigadores. Vallejo recibió una sanción de $5.400 millones, mientras que su madre, Graciela Vallejo —accionista en varias de las empresas del grupo—, fue multada con $7.200 millones. El resto del monto recayó sobre otras personas y sociedades involucradas en la operatoria.

El organismo también estimó el rédito de la maniobra. Con una brecha cambiaria promedio del 102% durante 2023, calculó que la ganancia total distribuida entre todos los participantes del esquema habría rondado los US$25,8 millones.

Un dato que subraya el sumario es que una de las ocho casas de cambio que le compraron divisas a Ars Cambios era Fenus, otra entidad de la que era accionista la propia Graciela Vallejo: en el primer semestre de 2023 le transfirió US$7,9 millones a esa firma.

Además, tres de las ocho compradoras forman parte del listado de 34 empresas que ya investiga la Justicia en la causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi.

El caso de Ars Cambios se suma a al menos cuatro sumarios previos del BCRA contra casas de cambio. Descontadas las operaciones cruzadas entre ellas, el volumen total investigado supera los 925 millones de dólares.

Ronda de indagatorias

Por otro lado, Vallejo está citado a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Luis Armella para el próximo martes 5 de mayo. Se lo acusa de haber encabezar una presunta organización de lavado de dinero integrada por otras catorce personas.

Su defensa intentó frenar la convocatoria con un pedido de nulidad que ya fue rechazado y se encuentra en revisión ante la Cámara Federal de La Plata. Detrás de él deberán declarar su madre, su tesorera Micaela Sánchez y otras personas de su entorno, en una ronda de indagatorias que se extenderá hasta el 30 de mayo.

Entre las personas citadas también aparecen Susana Beatriz Hoffmann, María Fernanda Sena Argis, Silvia Torrado (la ex suegra de Vallejo), y Maite Sofía Lorenzo, entre otros.

En tanto que Sur Finanzas, la financiera con la que más se vincula a Tapia, ya tiene todas sus sucursales cerradas y al menos nueve expedientes judiciales abiertos.