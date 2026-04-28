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Política y Economía |Se retrajo 12,1% y lleva cinco meses de caída

Fuerte desplome de la confianza en el Gobierno

Fuerte desplome de la confianza en el Gobierno
28 de Abril de 2026 | 02:14
Edición impresa

Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que difunde mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) cayó por quinto mes consecutivo.

En abril, el ICG para el gobierno de Javier Milei fue de 2,02 puntos, lo que implica una caída de 12,1% con respecto a marzo, cuando el sondeo marcó una baja del 3,5% respecto a febrero.

Esta caída es la más abrupta de las cinco consecutivas que encadena el Gobierno en el índice de la UTDT. En diciembre de 2025 el retroceso había sido de 0,1%; en enero de este año, de 2,8%; en febrero, de 0,6% y en marzo, de 3,5%. La contracción acumulada desde el fin del año pasado es de 17,9%.

En términos interanuales, el índice disminuyó 13,2%. Comparado con el mismo punto de las dos gestiones anteriores, el nivel de abril se encuentra por encima del valor observado en la gestión de Alberto Fernández (era de 1,44 en abril de 2022), pero es inferior al de la gestión de Mauricio Macri ( se ubicaba en 2,07 en abril de 2018).

La medición de la UTDT se construye a partir de cinco ejes de desempeño. En el ítem “Honestidad”, el Gobierno retrocedió 8,4% frente a marzo; en “Capacidad”, bajó 2%; en “Eficiencia”, el rendimiento se redujo un 21,4%; la “Evaluación general del Gobierno” descendió 17,2%, y la “Preocupación por el interés general”, un 13,9%.

“Las mayores disminuciones del mes se concentraron entre las personas con nivel educativo secundario, los hombres y el segmento compuesto por personas de entre 30 y 49 años”, concluyó el informe, mientras que el mejor desempeño del Gobierno fue en “el segmento de 18 a 29 años”.

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En términos geográficos, “el interior mantiene el nivel más elevado de confianza en el Gobierno. Sin embargo, todas las regiones presentaron una caída significativa respecto del mes de marzo”, subrayó el documento de la UTDT, que abarcó 1000 casos en 39 localidades del país y se realizó entre el 6 y el 17 de abril.

 

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