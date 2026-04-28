Interna al rojo vivo en el PJ: nuevo cruce por el reparto de alimentos

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En los últimos días se intensificaron los cruces dentro del peronismo bonaerense, especialmente entre la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza —camporista y cercana a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner— y el ala cercana al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre todo con su ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
El ministro kicillofista reveló que el Gobernador le pidió explícitamente “no meterse” en la interna del PJ y enfocarse en la gestión. La orden fue clara: “evitar responder a las chicanas” del kirchnerismo duro.
Sin embargo, anoche se reavivó la interna, a pesar de los intentos por aplacarla: en el programa +Verdad de LN+, el periodista Esteban Trebucq reveló supuestos chats de un grupo de WhatsApp privado que nuclea a “intendentes PBA”, tal como lució el nombre del grupo capturado y transmitido al aire.
🔷 La provincia de Buenos Aires decidió la suspensión del plan Mesa Bonaerense y la entrega de alimentos.— La Nación Más (@lanacionmas) April 28, 2026
📍 En +Verdad con @trebuquero pic.twitter.com/MXLx7ctZjq
Conforme se vio en la emisión citada, tras el envío del documento que fundamentó la baja de Servicio Alimentario Escolar (SAE) por falta de envío de los fondos desde Nación a la Provincia, en un mensaje que en el programa atribuyeron a Mayra Mendoza se leyó textualmente: “Buenas. Ya es oficial. Cómo se piensa seguir, cuál es la idea? En Quilmes son casi 85 mil familias. Sin el mesa van a limitar una comida de su vida. Esto sumado al ajuste en los comedores comunitarios/organizaciones. Puedo comprender la asfixia de nación pero no comparto la decisión política de recortar en alimentos, porque obviamente los municipios vamos a hacer esfuerzos para cubrir y ya no tenemos con qué”.
Según el informe, se hizo especial énfasis en la situación de Quilmes y aseguró que, en Lanús (gobernado por el camporista Julián Álvarez), serán “nueve productos que no vienen más”. Respecto a los motivos detrás de esta reducción de la ayuda estatal, el periodista planteó dudas sobre el trasfondo del ajuste: “¿Será por la interna política? Será por algo. En cualquier caso, en cualquier caso, estos productos no van”.
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Según el periodista, la medida impacta directamente en los bolsones que reciben los municipios, afectando incluso a distritos como José C. Paz (donde Mario Ishii es el intendente).
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