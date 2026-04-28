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Lanús, ante la Liga y Central en Venezuela

Lanús, ante la Liga y Central en Venezuela
28 de Abril de 2026 | 03:16
Edición impresa

Se inicia una nueva semana con la participación de los equipos argentinos en la Copa Libertadores. Lanús, por ejemplo, recibe desde las 19 a la Liga de Quito, por el Grupo G; mientras que a las 21, Central visita en Venezuela a la Universidad Central, por el Grupo H.

 

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