Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |SOSTUVO QUE ES PARA “MAYOR INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL”

Fuerte pedido de la Corte bonaerense por las vacantes y la autarquía económica

Exhortó a nombrar a los cuatro magistrados que faltan y giró a la Legislatura una ley para administrar su propio presupuesto

Fuerte pedido de la Corte bonaerense por las vacantes y la autarquía económica

Los jueces de la Corte Sergio Torres, Daniel Soria e Hilda Kogan, y el procurador Julio Conte Grano / SCBA

29 de Abril de 2026 | 04:18
Edición impresa

La Suprema Corte bonaerense presentó ayer un proyecto de ley que girará a la Legislatura para contar con autonomía presupuestaria y financiera. Fue en el marco de un acto del que participaron el procurador general, Julio Conte Grand, asociaciones de letrados y representantes de los trabajadores del Poder Judicial de la Provincia. En ese contexto, el Máximo Tribunal envió un enfático reclamo a los poderes Ejecutivo y Legislativo bonaerenses para que se completen los cuatro cargos vacantes, que dificultan la impartición de justicia en el ámbito de la Provincia.

La presentación del denominado “Proyecto de fortalecimiento del Poder Judicial” estuvo a cargo del presidente de la Corte, Sergio Torres, en compañía de su vicepresidente, Daniel Soria, de la ministra Hilda Kogan y del Procurador General.

Ante el auditorio, Torres exhortó al resto de los Poderes de la Provincia a que inicien el proceso para la cobertura de las vacantes del Tribunal, que es de siete miembros y se encuentra funcionando tan solo con tres, desde hace seis años, cuando renunció Luis Genoud.

Además, señaló que si bien en 2025 se cubrieron 412 vacantes para la administración de justicia y el ministerio público, aún quedan pendientes otras 200. Y definió: “Postergar las designaciones es limitar el fortalecimiento”.

AUTONOMÍA PRESUPUESTARIA

En ese marco, y ante un auditorio integrado por jueces de Casación y camaristas de los distintos fueros, además de presidentes de colegios de magistrados y el secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), gremio que representa a los trabajadores del sector, anunció el envío a la Legislatura del proyecto para la autonomía presupuestaria y financiera del Poder Judicial bonaerense.

Al fundamentar la iniciativa, Torres dijo que “no hay independencia judicial posible sin autarquía económica” y remarcó el consenso entre los distintos sectores de la Justicia provincial para su impulso.

LE PUEDE INTERESAR

Un reclamo legítimo atrapado en la telaraña de la interna del peronismo

LE PUEDE INTERESAR

Para Caputo, el “riesgo kuka” es “cero” y “no hay forma de volver al pasado”

Recordó que la Justicia recibe entre el 3,5 y el 4,5 por ciento del presupuesto total de la Provincia y que su influencia ha sido descendente con los años. “El Poder Judicial no recibe plenamente su recursos ni los controla”, dijo, sumado a las “brechas significativas que existen con el Poder Judicial de la Nación”.

Con este esquema de funcionamiento, dijo Torres, “la estructura judicial se vuelve rígida y con falta de herramientas para gestionar sus recursos. Su autarquía propiciaría su autonomía sin subordinaciones indebidas, elaborando su propio presupuesto y con capacidad real para administrarlo”.

Además, permitiría la “planificación de politicas públicas en materia judicial”, y estaría acompañada por una ley marco de negociaciones colectivas para el Poder Judicial. En ese contexto, y pidiendo el acompañamiento de la Legislatura, remarcó: “No hay independencia real sin autonomía financiera”.

El presidente de la Corte destacó que el proyecto reúne el consenso de la propia Corte, la Procuración General, el Colegio de Magistrados y Funcionarios (Cmfbsas), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y los colegios de Abogados; con la adhesión de múltiples poderes judiciales del país, incluida la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de la provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus).

Así, Matías Rappazo, presidente del Cmfbsas, la titular de la Comisión de Funcionarios de dicha entidad, Erika Rodríguez Merino; el presidente del Colegio de Abogados provincial (Colproba), Bienvenido Rodríguez Basalo; y el secretario general de la AJB, Hugo Daniel Russo, también rubricaron el proyecto presentado ante la Legislatura, que cuenta con 41 artículos, en un esquema que instituye el “régimen de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera del Poder Judicial, para lo que, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva, el Poder Judicial contará con una dotación de recursos presupuestarios suficientes para desarrollar sus funciones con independencia y eficacia”, contemplando, además, un capítulo que regula la negociación salarial del sector.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0

Naturalizar la tragedia: otra muerte en moto enluta a la Región

En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"

VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas

Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo

VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
+ Leidas

VIDEO. Cierra una casa de música con dos décadas de historia en el Centro

Relevan 455 locales vacíos: se va el comercio, los alquileres no bajan

Pullaro mete un pie en la interna del radicalismo

Revuelo en Italia con una directora musical

El Pincha se juega mucho en una noche de Copa

Gimnasia espera rival en octavos: ¿Habrá clásico?

Violencia laboral: La Suprema Corte dispuso el cese de un funcionario judicial

Manos vacías: Boca, con uno menos, perdió con Cruzeiro
Últimas noticias de Política y Economía

Revés para la CGT: la reforma laboral, a otro fuero

Adorni rompe el silencio en Diputados, con Milei y militantes en los palcos

Otro revuelo en el oficialismo por posibles postulantes K a la Justicia

Pullaro mete un pie en la interna del radicalismo
Deportes
El Pincha se juega mucho en una noche de Copa
Estudiantes y el recuerdo fresco del Fla
Gimnasia espera rival en octavos: ¿Habrá clásico?
Insfrán: “Cuando hay un cambio de técnico la expectativa es otra”
La Liga definió la disputa de la fecha y Juan Pafundi dirigirá en el Bosque
Policiales
El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona
Cruce de llamadas, lo que se viene en la causa de la “pyme tumbera”
El entrenador acusado de abuso designó abogados
Estaba solo y quedó dos horas como rehén dentro de su propia vivienda
“Es muy difícil estar acá declarando de vuelta”, sostuvo Verónica Ojeda
Información General
Violencia laboral: La Suprema Corte dispuso el cese de un funcionario judicial
Fuerte multa a un padre por una amenaza escolar del hijo
Deterioro de la Ruta 50: reclaman obras urgentes y advierten por riesgos para los conductores
VIDEO. Sorpresa en el cielo de Buenos Aires por la caída de un bólido: "bola de fuego"
Fallo histórico: diecisiete años de cárcel para un conductor que mató a 5 jóvenes
Espectáculos
VIDEO. ¡Bien tripera! A María Becerra le regalaron la camiseta del Lobo con la 10 de Nico Barros Schelotto y así reaccionó
Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand: del cuadro de bronquitis al hermetismo
Charly García volvió a su casa tras permanecer una semana internado por una cirugía
¡Devastado! Brian Sarmiento habló de su crisis económica y la pérdida de vínculo con sus hijas
Por pedido del director: Helena Bonham Carter abandona la cuarta temporada de The White Lotus ¿Quién la reemplaza?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla