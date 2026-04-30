Sin agua en los hogares por la rotura de un caño de ABSA en Tolosa

En la cuadra de 527 entre 16 y 16bis de Tolosa, vecinos pusieron de manifiesto su preocupación la falta de agua en los hogares y el permanente derroche sobre la vereda tras la "rotura de un caño maestro".

"Estamos sin agua desde hace más de una semana. Hicimos el reclamo a ABSA y todavía no nos dieron una respuesta", expresaron. En ese marco, solicitaron la urgente reparación de la cañería averiada.