Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

"Nunca hubo conflictos": el comunicado de Alberti Basket Club tras la pelea en el Parque

"Nunca hubo conflictos": el comunicado de Alberti Basket Club tras la pelea en el Parque
4 de Abril de 2026 | 17:14

Escuchar esta nota

Luego de que circularan imágenes de una fuerte discusión y pelea en el predio de 25 y 38, los referentes de Alberti Basket Club emitieron un comunicado para brindar su versión de lo sucedido el pasado jueves 2 de abril. A través de sus redes sociales, buscaron contextualizar el incidente que involucró a jugadores de básquet y a un grupo que utilizaba el sector para realizar coreografías.

En el inicio de su descargo, la organización remarcó el carácter público del lugar y la importancia de mantener el orden que los usuarios habituales establecieron a lo largo del tiempo. Según indicaron: "Primero que nada se trata de un espacio público destinado al básquet, que desde hace tiempo se utiliza con reglas claras de convivencia: todos juegan, se respetan los turnos y nunca hubo conflictos entre nosotros".

El texto detalla que el conflicto se originó cuando un grupo de mujeres intentó ocupar la superficie de juego mientras se desarrollaba un partido. De acuerdo a la publicación de la institución deportiva: "El día jueves 2 de abril, un grupo de mujeres querían utilizar la cancha para bailar a lo que los chicos pidieron que permitan que terminen el partido, dos madres insistieron que debían dejarles el espacio para grabar, 'porque eran menores', de forma prepotente".

Ante la insistencia, los jugadores optaron por retirarse momentáneamente para permitir la grabación de las coreografías. Sin embargo, el comunicado sostiene que, una vez finalizada la actividad de baile, la tensión escaló: "Se acercaron para insistir con insultos al grupo de básquet".

Para finalizar, los integrantes de Alberti Basket Club destacaron que la comunidad que frecuenta el parque, compuesta por niños, jóvenes y adultos, promueve activamente el deporte y la armonía social.

La organización cerró su mensaje con una reflexión sobre la importancia de respetar la finalidad de cada lugar recreativo: "Ojalá podamos entender que cada espacio tiene su finalidad y que cuidarla entre todos es la mejor manera de convivir. La cancha del Parque Alberti es de todos, pero el respeto también".

LE PUEDE INTERESAR

Persecución, disparos y una fuga frustrada en La Plata: atraparon a un joven a bordo de una moto robada

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Así fue el accidente de Barby Franco en plena ruta: inhabilitaron al conductor de la camioneta
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La tormenta se llevó el agobio y es el momento del abrigo en La Plata

Súper Cartonazo por $3.000.000: los números correspondientes al viernes 3 y sábado 4 de abril

Las petroleras congelan por 45 días el precio de naftas y gasoil

Abren una instancia que podría cerrar la causa contra Tapia y Toviggino
+ Leidas

Blondel aumentó la diferencia en el Bosque: Huracán vence a Gimnasia 2 a 0

Seguir jugando al tenis a los 70: una lección de vida en la cancha

Edwuin Cetré, entre la desazón y el debut de Estudiantes en la Copa Libertadores

Las clases vuelven a medias en la UNLP: el cronograma de paros en un cuatrimestre complicado

Se conocieron por una “app” en pandemia y hoy van a ser padres

Expensas, ruidos y administradores: los conflictos más comunes de la vida en edificios de La Plata

Así estará el tiempo en La Plata este Domingo de Pascua: ¿se viene otra vez la lluvia?

VIDEO. Sorpresa por una "lluvia de fuego" en el cielo argentino: revelaron qué fue lo que la causó
Últimas noticias de Policiales

Milagro en un incendio en La Plata: rescataron a un jubilado de 89 años atrapado entre las llamas

El peor final por un incendio en Berisso: murió un hombre de 30 años

Femicidios en 2026: matan a una mujer cada 29 horas

Revuelo en Brasil por el video del padre de Páez
Información General
El movimiento turístico en Semana Santa: más viajeros pero con el bolsillo ajustado
Artemis II se acerca al lado oscuro de la Luna y busca superar el récord de distancia del Apolo 13
Familias atrapadas por el agua piden ser rescatadas tras un fuerte temporal en Tucumán
Arca confirmó qué impuestos tienen vencimiento en abril 2026: las fechas que no hay que olvidar
Por qué Anses puede dar de baja la AUH o la SUAF
Espectáculos
Mirtha Legrand incomodó a Martín Bossi con un fuerte reproche al aire y una pregunta íntima
Del cine al escenario: historias que conquistan el teatro porteño
El ojo de Sauron tiene WiFi: los magnates tecnológicos ¿leen mal ciencia ficción?
“Stranger Things” se expande: todo lo que hay que saber sobre “Relatos del 85”
Guía de cines
La Ciudad
La misa del Domingo de Pascua en la Catedral de La Plata
Quejas por otro contenedor que rebalsa de basura
Las clases vuelven a medias en la UNLP: el cronograma de paros en un cuatrimestre complicado
¡Misión cumplida! Los datos clave que arrojó el microsatélite ATENEA, con aporte de la UNLP
Advierten por el peligro de cables sueltos en plena vía pública de Gonnet
Deportes
Blondel aumentó la diferencia en el Bosque: Huracán vence a Gimnasia 2 a 0
VIDEO. Campos y Blondel, los goles del Globo en el Bosque
EN FOTOS | Los triperos y el bosque en el Domingo de Pascuas
VIDEO.- "Carrillo viaja a Colombia", confirmó Medina en la previa del debut de Estudiantes en la Libertadores
El argentino Mariano Navone ganó su primer título ATP: venció a Daniel Mérida en Bucarest

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla