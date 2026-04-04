"Nunca hubo conflictos": el comunicado de Alberti Basket Club tras la pelea en el Parque

Luego de que circularan imágenes de una fuerte discusión y pelea en el predio de 25 y 38, los referentes de Alberti Basket Club emitieron un comunicado para brindar su versión de lo sucedido el pasado jueves 2 de abril. A través de sus redes sociales, buscaron contextualizar el incidente que involucró a jugadores de básquet y a un grupo que utilizaba el sector para realizar coreografías.

En el inicio de su descargo, la organización remarcó el carácter público del lugar y la importancia de mantener el orden que los usuarios habituales establecieron a lo largo del tiempo. Según indicaron: "Primero que nada se trata de un espacio público destinado al básquet, que desde hace tiempo se utiliza con reglas claras de convivencia: todos juegan, se respetan los turnos y nunca hubo conflictos entre nosotros".

El texto detalla que el conflicto se originó cuando un grupo de mujeres intentó ocupar la superficie de juego mientras se desarrollaba un partido. De acuerdo a la publicación de la institución deportiva: "El día jueves 2 de abril, un grupo de mujeres querían utilizar la cancha para bailar a lo que los chicos pidieron que permitan que terminen el partido, dos madres insistieron que debían dejarles el espacio para grabar, 'porque eran menores', de forma prepotente".

Ante la insistencia, los jugadores optaron por retirarse momentáneamente para permitir la grabación de las coreografías. Sin embargo, el comunicado sostiene que, una vez finalizada la actividad de baile, la tensión escaló: "Se acercaron para insistir con insultos al grupo de básquet".

Para finalizar, los integrantes de Alberti Basket Club destacaron que la comunidad que frecuenta el parque, compuesta por niños, jóvenes y adultos, promueve activamente el deporte y la armonía social.

La organización cerró su mensaje con una reflexión sobre la importancia de respetar la finalidad de cada lugar recreativo: "Ojalá podamos entender que cada espacio tiene su finalidad y que cuidarla entre todos es la mejor manera de convivir. La cancha del Parque Alberti es de todos, pero el respeto también".