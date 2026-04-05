La Ruta 2 colapsó por una protesta de vecinos

Vecinos de distintos barrios de Mar del Plata se manifestaron este domingo por la tarde en la intersección de la Ruta Nacional 2 y Dachary, en reclamo de mayores medidas de seguridad vial, luego del trágico siniestro ocurrido días atrás que terminó con la muerte de un peatón.

La protesta, que se desarrolló entre las 16.30 y las 18 horas según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, dio continuidad a la movilización realizada el sábado y reflejó un creciente malestar entre quienes viven y transitan a diario por la zona. Con carteles y presencia a la vera de la ruta, los manifestantes insistieron en la necesidad de respuestas urgentes ante lo que describen como un tramo de “riesgo constante”.

Caos en la salida de Mar del Plata

Durante la jornada, los vecinos denunciaron la falta de señalización adecuada, la escasa iluminación y el reiterado incumplimiento de las velocidades máximas por parte de los conductores. Según señalaron, se trata de un sector con características urbanas, donde es habitual la circulación de peatones y ciclistas.

Entre los principales reclamos, exigieron la instalación de reductores de velocidad, cámaras de control, mejoras en la iluminación, demarcación de la calzada y la construcción de una bicisenda. Además, pidieron que se establezca una velocidad máxima de 60 km/h y la colocación de semáforos junto con señalética clara, según informó el sitio “Ahora Mar del Plata”.

“Basta de muertes en las entradas de los barrios de la Ruta 2”, fue una de las consignas más repetidas durante la manifestación, que volvió a poner en agenda la preocupación de los vecinos por la peligrosidad del sector y la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades.