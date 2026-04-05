Malestar en Villa Castells por el aumento del agua

El malestar por los incrementos en los servicios básicos se extiende en la Ciudad. Vecinos de Villa Castells sumaron en las últimas horas sus quejas contra la empresa ABSA, denunciando facturas que, en muchos casos, duplican su valor. Según los testimonios recolectados, usuarios que pagaban 24.000 pesos pasaron a abonar 48.000; otros saltaron de 29.000 a 59.000; y hay casos donde el monto escaló de 30.000 a 60.000 pesos.

La indignación es doble: desde hace 13 años, la zona padece niveles de sodio en el agua de red que la tornan no apta para el consumo humano. Esto obliga a los frentistas a comprar agua envasada o a trasladar bidones desde la oficina de la prestataria en 15 y 501. Según se sostiene, suelen terminarse rápido.

Desde la compañía informaron que las facturas de abril y mayo incluyen ajustes retroactivos de febrero y marzo, cuando comenzó a regir una suba del 40%, profundizando el impacto en los bolsillos.