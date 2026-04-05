Seguir jugando al tenis a los 70: una lección de vida en la cancha

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Un grupo de platenses juega junto hace más de 30 años. Una historia que inspira a seguir en movimiento
En el Bosque, un grupo de veteranos platenses desafía con raqueta en mano los prejuicios sobre la edad. Juegan por pasión, por salud y por el simple placer de compartir. Pero desde hace un tres décadas escriben una historia juntos. Son el equipo de tenis +70 años, que representa al Club de Gimnasia y Esgrima La Plata y, contra todos los pronósticos, el año pasado le pusieron un broche inolvidable al consagrarse campeones del torneo de Interclubes de la Asociación Argentina de Tenis.
“Somos un grupo que hace más de 30 años venimos jugando juntos. Algunos están desde el principio, otros se fueron sumando”, contó el capitán del equipo, Daniel Corsiglia.
El equipo está integrado por Alejandro Zingoni, Raúl Pastrana, Daniel Bermúdez, Ricardo Ferreyra, Jorge Folino, Emilio Travascio, Eduardo Albanese, Leo Venier, Roberto Lugones, Raúl Luguercho y el “conductor” Corsiglia. Hay empresarios, médicos, ingenieros, un bioquímico y jubilados. Todos superan los 70 años y algunos tienen 80. Entrenan juntos al menos una vez por semana en el club, aunque cada uno suma partidos por su cuenta.
Corsiglia no siempre jugó al tenis. En su juventud practicó vóley y formó parte del equipo de Gimnasia que ascendió a Primera en 1974. Aunque conoció el tenis de chico, recién después de los 30 lo incorporó de forma definitiva y lo mantiene hasta hoy. “Es un deporte ideal para esta etapa. No es de contacto, lo podés adaptar a tu condición física y te mantiene activo. A esta edad, estar corriendo atrás de una pelotita ya es ganar”, destacó.
La rutina del equipo no es solo salir a la cancha. Cada encuentro de Interclubes -torneo que ganaron el año pasado- implica también organización, viajes y el tradicional “tercer tiempo”, un ritual que los reúne con sus rivales en un espacio para compartir.
“Además de la parte deportiva que es fundamental, está lo social: los terceros tiempos son espectaculares. Los de la categoría +70 son los mejores de todos. Nos quedamos horas charlando, riéndonos, contando anécdotas. Es un espacio único”, afirmó Bermúdez, que se sumó al grupo hace dos décadas.
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Para Corsiglia ahí está la clave: “Lo más importante no es competir, es compartir. El tenis nos dio un espacio sano, de amistad, de pertenencia”.
El broche de esta historia fue el campeonato que lograron el año pasado, sin imaginarlo. “Nosotros jugábamos para mantenernos en mitad de tabla”, explicó el capitán. Sin embargo, una serie de resultados les aseguró el ascenso y los metió en la final, que terminaron ganando “en casa”, en el Bosque. “Fuimos un campeón inesperado”, agregó Bermúdez, al relatar lo que vivieron.
Queda claro, el trofeo ocupa un lugar secundario. Para ellos, el verdadero triunfo ocurre cada semana, cuando se calzan las zapatillas, se ponen los cortos y pisan la cancha. “El tenis es una motivación diaria. Organizamos nuestra vida alrededor de esto. Nos mantiene activos, nos despeja la cabeza y nos da un lugar en el mundo”, expresó Corsiglia, médico cardiólogo, al resaltar la importancia de mantenerse en movimiento a esta edad.
En la misma línea, Bermúdez agregó: “Jugamos los viernes al mediodía, al sol, tranquilos, con gente de nuestra edad. Competimos, claro, pero de otra manera. Es divertido. Para mí, el deporte es terapéutico. Juego al tenis, al pádel y al fútbol. Es parte de mi vida”.
Entre pelotas, redes y abrazos, los veteranos del tenis platense muestran que no solo se trata de ganar, sino de una manera de vivir.
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