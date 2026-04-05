Del “poder” a las pasarelas: los hijos de la política que eligen la fama

El mundo de la política suele vincularse con el del espectáculo, la moda y la belleza. No solo por la fina línea que divide las vidas de funcionarios y artistas, sino también por los rumbos que toman algunos “hijos del poder”. Los últimos en confirmar esto son Abril Duhalde, la sobrina nieta del expresidente Eduardo Duhalde, y Luca Bertoldi, nieto del fallecido Carlos Menem e hijo de Zulemita, quienes comenzaron a coquetear con una vida dentro de la farándula.

El caso de Abril, generó sorpresa cuando se supo que compite para ser la próxima ganadora del histórico certamen Miss Universo. Licenciada en Diseño de indumentaria por la Universidad de Palermo y creadora de contenido digital, la joven de 28 años comenzó a modelar desde pequeña, luego formó parte de pasarelas y campañas publicitarias hasta que este 2026 fue seleccionada como la representante de la Ciudad de Buenos Aires y se prepara para la gran final a nivel nacional que se llevará a cabo el próximo 25 de mayo.

“Dije que no iba a llorar. Mi niña interior y yo estamos llorando de alegría. Detrás de este título hay mucho trabajo, sueños, esfuerzos y aprendizaje”, dijo en sus redes al ser seleccionada como la representante de CABA. “Cuando era chica soñaba a ser una princesa”, agregó, dando cuenta de lo especial del momento.

“Gracias a mi familia, por ser mi sostén incondicional, por enseñarme el valor del esfuerzo, la humildad y el amor. A mis amigos, por acompañarme, impulsarme y recordarme siempre quién soy. A cada persona que creyó en mí incluso cuando yo dudaba”, destacó, revelando el apoyo recibido por los suyos.

Previo a ser seleccionada para el concurso de belleza, la joven había debutado en la pantalla chica como parte de las azafatas y guardavidas en “The Balls”, el programa de El Trece que le dio una gran visibilidad. Además, la sobrina nieta de Duhalde no es solo “una cara bonita” sino que también incursionó en el mundo empresarial con su propia marca de ropa, Rebel Heart, que creó en el año 2016.

Otro que por estos días está cumpliendo sueños es Luca Bertoldi, el hijo de Zulemita Menem y nieto del fallecido expresidente Carlos Menem. El joven, al igual que Abril Duhalde, optó por una carrera ligada a las pasarelas, más precisamente al mundo del modelaje.

Fue esta semana cuando el hijo mayor de Zulemita, fruto de su relación con el empresario italiano Paolo Bertoldi, hizo su debut oficial como modelo en una campaña en donde posó con otra “hija famosa”: Sofía Solá, hija de Maru Botana.

Se trató de una publicidad exclusiva del diseñador Javier Saiach quien fue el que reveló las fotos de Luca modelando. A través de una publicación de Instagram se lo pudo ver luciendo un conjunto de lino muy elegante con camisa desabotonada.

“Luca Bertoldi Menem, seguro, sereno y naturalmente magnético (…) no solo viste la colección, la eleva y la convierte en elegancia”, destacó el modisto en sus redes, describiendo al hijo de Zulemita, quien lejos de intentar una carrera dentro del ambiente en donde la familia Menem supo moverse con éxito, se está haciendo un nombre propio como modelo de alta costura.