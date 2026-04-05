Un fallo contra la tasa vial en Daireaux abre un frente fiscal

La Justicia suspendió el cobro a productores rurales al considerar que no existía una contraprestación efectiva por el mantenimiento de los caminos. El antecedente puede extenderse a otros distritos de la provincia y se suma a la avanzada legislativa de La Libertad Avanza para revisar o eliminar tasas municipales sin servicio asociado.

La histórica disputa entre productores agropecuarios y municipios por la tasa vial sumó esta semana un capítulo que puede alterar el esquema de financiamiento de decenas de comunas bonaerenses. Un fallo de la Justicia en Trenque Lauquen, con impacto directo sobre productores de Daireaux, suspendió el cobro del tributo al considerar que no existía una prestación concreta que justificara su percepción.

La sentencia, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 a cargo de Pablo Cristian Germain, resolvió el planteo impulsado por cuatro productores rurales que cuestionaron la legalidad de la tasa destinada al mantenimiento de caminos rurales. El punto central del reclamo fue que, pese al pago sostenido del tributo, los caminos continuaban en mal estado y no existían mejoras verificables.

El fallo se apoyó sobre un principio medular en materia tributaria: toda tasa exige una contraprestación específica por parte del Estado. Si el servicio no se presta o no puede demostrarse de manera concreta, el cobro pierde sustento jurídico.

Ese criterio no solo impacta sobre el caso puntual, sino que instala un precedente con potencial alcance provincial. A diferencia de otros antecedentes en los que la discusión quedaba circunscripta a cuestiones formales, en esta oportunidad la Justicia avanzó sobre el fondo del asunto: analizó si el servicio efectivamente existía y si los fondos recaudados eran aplicados al destino previsto.

La resolución judicial tomó en cuenta pruebas técnicas de peso. Por un lado, una pericia contable detectó presuntos desvíos en la utilización de los recursos provenientes de la tasa vial. Por otro, un informe de ingeniería relevó el estado de los caminos rurales de las zonas involucradas y concluyó que presentaban un deterioro mayoritario.

Ese doble respaldo probatorio le otorgó solidez al pronunciamiento y encendió las alarmas en numerosos municipios del interior bonaerense, donde este tipo de tributos representa una fuente relevante de recursos.

Desde el sector agropecuario, la lectura es clara: el fallo puede generar un efecto cascada. El estudio jurídico que impulsó la demanda ya trabaja en acciones similares en otros partidos de la provincia, con la expectativa de replicar el criterio judicial.

Además, según trascendió en los últimos días, los productores buscarán avanzar con un pedido de devolución de los importes abonados, lo que abriría una instancia todavía más delicada para las cuentas municipales. De prosperar, no solo quedaría cuestionado el cobro futuro, sino también lo recaudado en años anteriores.

En buena parte del interior productivo, la discusión excede lo tributario. Para el agro, el estado de los caminos rurales tiene impacto directo sobre la actividad económica. Por esas trazas circulan camiones con cosecha, maquinaria pesada, insumos y también vecinos de zonas alejadas de los centros urbanos.

Cuando la red vial rural presenta anegamientos, pozos o falta de mantenimiento, no solo se encarece la producción: en muchos casos directamente se interrumpe la salida de la cosecha o el ingreso de insumos.

En la causa judicial, ese conflicto estructural quedó reflejado con precisión técnica. Mientras los productores sostuvieron que la tasa se había convertido en un mecanismo meramente recaudatorio, el municipio defendió su potestad tributaria y argumentó las dificultades de sostener una red extensa en un contexto de restricciones financieras y climáticas.

Sin embargo, el juez fijó un límite claro al señalar que la existencia del servicio no puede presumirse de manera abstracta, sino que debe acreditarse con evidencia concreta.

Ese punto es el que más preocupa a los intendentes bonaerenses. Muchas comunas dependen de tasas específicas para sostener servicios básicos y obras de infraestructura. Si este criterio se replica, podría abrirse una revisión integral del esquema tributario municipal.

El impacto no sería menor. Un cuestionamiento extendido obligaría a revisar tanto la estructura de financiamiento como los mecanismos de control y trazabilidad de los fondos recaudados.

La preocupación se potencia en un contexto político donde la discusión por las tasas municipales escaló con fuerza en la provincia de Buenos Aires.

La Libertad Avanza lanzó en paralelo una ofensiva legislativa en 116 municipios con proyectos orientados a revisar, reducir o directamente eliminar tributos locales que, según el espacio, carecen de contraprestación efectiva.

La avanzada incluye también presentaciones en la Legislatura bonaerense y busca instalar el debate sobre la presión fiscal en el nivel municipal.

En ese marco, el senador provincial de La Libertad Avanza, Matías de Urraza, confirmó que en ese espacio trabajan en más de cien concejos deliberantes de municipios bonaerenses para avanzar con iniciativas de alivio tributario.

“En la Nación bajan impuestos, pero en muchos municipios los están subiendo. Esa contradicción termina perjudicando a los vecinos y a quienes producen”, señaló el legislador.

Según explicó, la propuesta apunta a vecinos, comerciantes, PyMES y también al sector productivo rural, bajo el argumento de que muchas tasas locales se transformaron en una carga fiscal sin correlato en servicios concretos.

“Cada tasa municipal es un freno al comercio, al empleo y a la producción. Impacta directamente en las PyMES, en los comercios de barrio y también en el bolsillo de los consumidores”, sostuvo de Urraza.

Entre los ejemplos que el espacio pone bajo revisión aparecen cargos por traslado de ganado, tasas de desinfección y hasta algunos conceptos extraordinarios que aún continúan vigentes en determinados distritos.

El debate tomó aún más temperatura luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, se refiriera al tema tras una reunión con representantes del sector supermercadista.

Según expresó, las tasas municipales aparecen hoy como una de las principales preocupaciones del sector privado, en la medida en que encarecen costos y terminan trasladándose a precios.

En el caso de la tasa vial, la discusión adquiere una sensibilidad especial en el interior bonaerense, donde la infraestructura rural resulta decisiva para la actividad agropecuaria.

El antecedente de Daireaux puede transformarse así en un caso testigo para toda la provincia. Si otros productores logran acreditar situaciones similares, el conflicto podría extenderse rápidamente a decenas de municipios.

Más allá del frente judicial, el caso también abre una discusión de gestión. En varios distritos existen esquemas mixtos en los que productores participan en la definición de prioridades de obras y en el seguimiento del uso de fondos.

Ese modelo aparece ahora como una alternativa para evitar litigios y dotar de mayor transparencia al sistema.

Lo cierto es que la discusión por la tasa vial dejó de ser un conflicto local para convertirse en un tema de alcance provincial, con derivaciones fiscales, judiciales y políticas que pueden redefinir la relación entre municipios y sector productivo.