Guerra, combustibles y la suba de impuestos recortan la renta agrícola

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El encarecimiento internacional del petróleo y de los fertilizantes le quitaron a los productores hasta 6 puntos de sus ganancias. El Estado se queda con casi un tercio de los ingresos totales que genera la agroindustria
Esteban Pérez Fernández
eperezfernandez@eldia.com
La renta del campo volvió a quedar bajo fuerte presión en el inicio de 2026. El encarecimiento internacional del petróleo y de los fertilizantes, sumado a la actualización de tributos provinciales y municipales, llevó la participación del Estado en la renta agrícola al 62,5% en marzo, según el último informe trimestral de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).
El dato representa un salto de 6,1 puntos porcentuales frente a diciembre de 2025 y refleja el impacto combinado de la guerra en Medio Oriente, la suba de los combustibles y el mayor peso de la carga tributaria local sobre los márgenes del productor.
Desde la entidad explicaron que el escenario está atravesado por factores tanto externos como internos. “Esta edición está, más que nunca, marcada por la coyuntura nacional e internacional: suba de costos como el combustible que impacta en los fletes, actualizaciones de impuestos provinciales y baja rentabilidad”, señaló Nicolle Pisani Claro, economista jefa de FADA.
La situación más delicada se observa en el trigo. El informe ubicó el índice en un inédito 104,4%, un nivel que implica que la carga impositiva supera la renta generada por el cultivo. En términos concretos, el resultado económico no alcanza siquiera para cubrir el pago de los impuestos.
Ese registro encendió alarmas en plena antesala de la campaña fina, ya que el trigo comienza a sembrarse en las próximas semanas y depende en gran medida del uso de fertilizantes nitrogenados, cuyo precio sufrió una fuerte escalada.
En otros cultivos, la presión fiscal también se mantuvo en niveles elevados, aunque por debajo del trigo. El girasol alcanzó el 80,3%, la soja el 61,6% y el maíz el 56,8%. La foto general muestra márgenes cada vez más ajustados para el productor, en un contexto donde los costos crecen a un ritmo superior al de los ingresos.
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Uno de los factores centrales detrás de este deterioro es el conflicto bélico en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio global de energía e insumos. Por esa vía circula cerca del 50% de la urea que se comercializa a nivel mundial, uno de los fertilizantes clave para la producción de trigo y maíz.
Como consecuencia directa, el precio de la urea trepó 43% respecto de diciembre, aunque desde entidades rurales y productores aseguran que en algunos casos la suba ya ronda entre 60% y 70%, según proveedores y zonas.
A eso se sumó el aumento del combustible, con impacto directo sobre fletes, cosecha y labores agrícolas. Los costos operativos del sector aumentaron 33% desde el cierre de 2025, muy por encima de la inflación estimada para el período, que se ubicó en 8,6%.
Pablo Ginestet, secretario de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, explicó a este diario que el salto de costos golpeó especialmente a los fertilizantes.
“Los insumos han subido mucho. El combustible aumentó alrededor de un 20%, pero el impacto más grande está en los fertilizantes. La urea subió cerca de un 60%. Los nitrogenados son los más afectados y el resto de los insumos tuvo subas de entre 5% y 10%, en parte porque muchos productos son importados y también se encarecieron los fletes”, afirmó.
El precio de la urea trepó 43% respecto de diciembre, aunque la suba llega hasta el 70%
El dirigente también advirtió sobre dificultades de abastecimiento en algunos insumos vinculadas a restricciones internacionales. “Hay cosas que no se están consiguiendo tan fácil por problemas en China vinculados al costo de la energía. Eso complicó aún más el escenario justo cuando está por comenzar la siembra de trigo”, agregó.
La ecuación productiva refleja con claridad este deterioro. Hoy se necesitan 3,8 toneladas de trigo para comprar una sola tonelada de urea, una relación mucho menos favorable que la del año pasado.
Hoy se necesitan 3,8 toneladas de trigo para comprar una sola tonelada de urea
En paralelo, la carga tributaria provincial y municipal ganó peso dentro del total de impuestos. Según FADA, estos gravámenes pasaron de representar el 6,4% del total en 2025 al 9,7% en marzo de este año.
El principal factor detrás de ese salto fue la actualización de tributos de inicio de año, en especial el Inmobiliario Rural, que registró subas promedio del 79% a nivel nacional.
“Cuando la renta se achica, los impuestos representan una porción más grande”, resumió Pisani Claro, al explicar por qué el peso fiscal aumenta incluso cuando la presión nominal no cambia en la misma magnitud.
El impacto tampoco es homogéneo entre provincias. Entre Ríos encabezó el ranking con una participación estatal del 67,6%, seguida por Buenos Aires y La Pampa, ambas con 60,4%. Más atrás quedaron Córdoba con 60,2%, Santa Fe con 57% y San Luis con 55,7%.
En la región, el presidente de la Sociedad Rural de La Plata, Hernán Silva, describió un impacto directo sobre los costos agrícolas, aunque con un efecto algo más moderado sobre el total de la cosecha.
“Para quienes hacen agricultura, el combustible subió para la cosecha y también aumentó todo lo que es fertilizante y lo que utiliza derivados del petróleo en su elaboración. Según algunos informes, la suma total impacta entre 4% y 6% sobre el costo final de la cosecha”, sostuvo.
Con este panorama, el sector agropecuario enfrenta una campaña marcada por márgenes estrechos, presión fiscal creciente y un contexto internacional incierto. La combinación entre guerra, petróleo caro, fertilizantes en alza y tributos actualizados volvió a poner en tensión la rentabilidad de una actividad clave para el ingreso de divisas y el nivel de actividad de la economía argentina.
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