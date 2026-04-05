Le arrebataron el celular y estafaron a sus contactos con su identidad

Una mujer fue víctima de un violento asalto en la localidad de Punta Lara y, horas después, descubrió que los delincuentes no solo le habían robado el celular, sino que además utilizaron sus cuentas para realizar transferencias de dinero y estafar a sus contactos.

El hecho ocurrió en las últimas horas, cuando la víctima regresaba a su casa tras asistir a un cumpleaños. Según denunció, había descendido de un colectivo en la zona de Almirante Brown y 112 y caminaba hacia su vivienda cuando, a mitad de cuadra, fue interceptada por cuatro hombres encapuchados que salieron de un terreno lindero a una farmacia.

Siempre de acuerdo a su relato, uno de los sujetos la sujetó desde atrás mientras otro la amenazaba con un arma de fuego, exigiéndole que entregara sus pertenencias. Bajo intimidación, la mujer entregó su teléfono celular y logró escapar corriendo hacia su casa, sin que los agresores la siguieran.

Sin embargo, el episodio no terminó allí. Al día siguiente, una vecina se comunicó con ella para consultarle por una transferencia de dinero, lo que encendió las alarmas. En ese momento, la víctima advirtió que los delincuentes habían accedido a sus cuentas personales y estaban operando con su información.

Pese a los intentos iniciales por bloquear los accesos, los autores del hecho ya habían modificado contraseñas y avanzado con distintas operaciones. Recién horas después, la mujer logró recuperar el control de sus cuentas y constató una serie de movimientos, entre ellos transferencias de dinero a terceros y el uso de su identidad para solicitar pagos a contactos.

La denuncia fue radicada y ahora la pesquisa busca identificar a los responsables del asalto y las posteriores estafas.