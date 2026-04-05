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River le ganó 3 a 0 a Belgrano en el Monumental

5 de Abril de 2026 | 19:58
River no dejó dudas en el Monumental y goleó 3-0 a Belgrano en una actuación sólida que combinó dominio, eficacia y momentos de alto vuelo individual. El equipo de Eduardo “Chacho” Coudet construyó la victoria a partir de la posesión y el juego asociado, con un Tomás Galván decisivo que marcó por duplicado y fue la gran figura de la noche.

El Millonario había marcado el rumbo desde el primer tiempo, cuando Galván abrió el marcador tras capturar un rebote de Thiago Cardozo luego de un intento de Sebastián Driussi, quien había sido el más peligroso en ese tramo inicial. River fue superior en ese primer capítulo, aunque Belgrano logró emparejar por momentos y exigió a Santiago Beltrán en una acción de pelota parada de Lucas Zelarayán.

En el complemento, el local ratificó su dominio. A los 12 minutos, Facundo Colidio cortó su sequía de 26 partidos sin convertir con un cabezazo tras un centro de Juan Cruz Meza para el 2-0. Desde entonces, River monopolizó la pelota y manejó los tiempos ante un Belgrano que nunca logró asentarse.

El golpe final llegó a los 37 minutos, cuando Galván coronó su gran noche: recuperación alta, pase filtrado de Aníbal Moreno y definición cruzada para el 3-0 definitivo. El cierre también dejó lugar para el debut en Primera de Lautaro Pereyra, en una jornada redonda para un River que sumó otra victoria y reafirmó su buen momento.

Formaciones de River y Belgrano:

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno,  Fausto Vera, Tomás Galván; Facundo Colidio, Ian Subiabre y Sebastián Driussi. Suplentes: Ezequiel Centurión, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Facundo González, Ulises Giménez, Juan Fernando Quintero, Kendry Páez, Kevin Castaño, Juan Cruz Meza, Lautaro Pereyra, Maximiliano Salas y Joaquín Freitas. Entrenador: Eduardo Coudet.

Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benitez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca, Adrián Sánchez; Franco Vázquez,  Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; y Lucas Passerini. Suplentes: Santiago Ferez, Álvaro Ocampo, Agustín Falcón, Santiago Longo, Ramiro Tulián, Gonzalo Zelarayán, Julián Mavilla, Ramiro Hernandes, Nicolás Fernández, Lautaro Gutierrez, Jeremías Lucco y Juan Velázquez. Entrenador: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

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Asistente 1: Pablo Acevedo.

Asistente 2: Maximiliano Castelli.

Cuarto árbitro: Gastón Iglesias.

VAR: José Carreras.

AVAR: Diego Verlotta.

Estadio: Estadio Monumental (Antonio Vespucio Liberti).

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