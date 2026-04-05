Inhabilitan al conductor que chocó a Barby Franco

El Ministerio de Transporte bonaerense dispuso la inhabilitación preventiva para conducir de un hombre de 82 años, acusado de haber provocado un choque múltiple en la Ruta 3 que involucró a Barby Franco, pareja del abogado Fernando Burlando. La medida fue adoptada tras analizar las imágenes del siniestro registradas por el vehículo de la influencer, un Tesla Cyberbeast, y en el marco de una causa contravencional basada en la Ley Provincial 13.927.

El hecho ocurrió el 3 de abril, a la altura del kilómetro 69 en Cañuelas. Según la reconstrucción policial, el acusado circulaba en contramano a bordo de una camioneta Mitsubishi L200, lo que obligó a Franco a realizar una maniobra de frenado brusca para evitar el impacto frontal. Detrás suyo, un Ford Maverick conducido por un hombre de 47 años no logró detenerse a tiempo y la embistió, siendo a su vez impactado por un Toyota Corolla manejado por otro conductor de 75.

Tras el choque, el octogenario abandonó la escena y dejó el vehículo en un campo del barrio San Esteban. De acuerdo a la pesquisa, luego se trasladó en otro auto hacia la Costa Atlántica, aunque fue localizado horas más tarde en la Autovía 2 junto a familiares, lo que permitió su identificación.

La causa quedó en manos de la UFI N°2 de La Plata, que ordenó las actuaciones correspondientes y el secuestro del rodado. Como saldo del episodio, solo el conductor del Corolla sufrió lesiones leves.

Franco, quien viajaba con su hija y una acompañante, relató que la secuencia ocurrió en segundos y destacó que las cámaras del vehículo fueron claves para identificar la maniobra. Además, agradeció la asistencia de vecinos y el accionar policial.