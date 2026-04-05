El segundo turno: platenses que inventaron su propio trabajo para llegar a fin de mes

Termina el día laboral y empieza otro. Para una porción cada vez mayor de trabajadores argentinos, la jornada no concluye al salir de la oficina, del aula o al llegar a casa.

Lo cierto es que, hay pedidos que empacar, granola que hornear, catálogos de WhatsApp que actualizar.

El pluriempleo —tener más de una ocupación simultánea— tocó un pico de 18,93% de los ocupados en el tercer trimestre de 2024, el registro más alto de los últimos años, según los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares. Hoy ronda el 17,2%, lo que significa que casi uno de cada cinco trabajadores tiene más de una fuente de ingresos.

El fenómeno no es nuevo, pero su expansión reciente refleja un mercado laboral bajo tensión. El salario real todavía no recuperó los niveles previos al ajuste de 2024, y el promedio de horas trabajadas semanales subió de 41 a 43,5 en el mismo período. Los trabajadores no solo buscan más empleos: también trabajan más horas en cada uno. Según estimaciones del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), alrededor de 5,8 millones de personas superan las 45 horas semanales, concentradas en sectores de baja productividad y alta informalidad.

Hoy, en promedio, uno de cada cinco trabajadores tiene más de una fuente de ingresos

“La actividad económica se ubicó 3,5% por encima del nivel registrado un año antes”, pero este crecimiento es liderado por sectores de “baja intensidad en el uso de mano de obra”, advirtió un documento del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Sin empleo formal, el crecimiento económico no se traduce en bienestar para la mayoría.

En tanto, durante las últimas semanas, este diario visibilizó policías que trabajan como choferes de aplicación y exhibió la preocupación del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires ante el escenario de múltiples trabajos y salarios que no alcanzan de sus trabajadores integrantes.

Asimismo, el informe de la UCA también describe a la clase media aspiracional —la franja que sostiene su cotidiano con inserciones “formales y semi-formales”— como un grupo que “acumula expectativas de movilidad pero sufre frustración, incertidumbre y desconfianza política”.

Lo cierto es que en La Plata, esa descripción tiene caras, tiene nombres. Tres platenses contaron a EL DIA cómo es trabajar doble turno: uno que el Estado registra, otro que inventaron ellos.