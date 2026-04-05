Carreras universitarias en La Plata: cuáles son las que tienen mayor salida laboral según la IA

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En la Ciudad, el conglomerado universitario ofrece una amplia variedad de facultades en las que se despliegan más de 100 ofertas de grado. No obstante, la pregunta “¿Cuál me va a garantizar un trabajo?” es una constante en los jóvenes. Ante ello, tres inteligencias artificiales elaboraron su respuesta y la argumentaron
¿Qué puedo cocinar con lo que tengo en casa? ¿Cuánto está el dólar hoy? ¿Qué signo tiene más suerte este mes? ¿Cómo olvidar a alguien? Estas son algunas de las tantas preguntas que responde a diario la Inteligencia Artificial (IA) a través de sus múltiples “chatbots”. Entonces, por qué formular la siguiente inquietud: “Vivo en La Plata, voy a asistir a una universidad pública. ¿Cuál es la carrera con mayor salida laboral?”
Ante ello, este diario dialogó con tres sistemas operativos -los más comunes-: Claude, Chat Gpt, Gemini.
“Quiero que me detalles cuáles son las carreras universitarias de la Plata con más salida laboral según la Inteligencia Artificial”, fue la primera indicación; “argumentame por qué”, fue la segunda.
En las tres respuestas extensas, primó la idea de que las carreras de la Facultad de Informática -como Licenciatura en Informática o en Sistemas- son las más atractivas a la hora de pensar la oferta laboral en los años venideros.
Luego, algunas carreras de la Facultad de Ingeniería ocuparon el segundo lugar en las tres inteligencias artificiales. No obstante, no se establecieron tantas coincidencias en los resultados posteriores.
“Claude” es un asistente de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic y, durante el último año, se posicionó como una competencia verdadera a las más conocidas como Chat Gpt, Gemini o Grok.
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La respuesta de esta IA fue: “En primer lugar Informática / Licenciatura en Sistemas” debido a su “Demanda sostenida y creciente, tanto en Argentina como en el exterior con trabajo remoto. Sueldos en dólares accesibles desde temprano en la carrera”. Luego “Ingeniería en Computación: similar a Sistemas pero con perfil más técnico/hardware. Muy buscada en industria y tecnología” y posterior, “Medicina: déficit de médicos sostenido en Argentina y a nivel global. Larga pero con inserción laboral prácticamente garantizada”.
En cuarto lugar posicionó a “Ingeniería Industrial: versatilidad enorme: manufactura, logística, consultoría, gestión. Una de las ingenierías con más empleabilidad histórica” y en quinto: “Abogacía: mercado competitivo, pero con especialización (derecho laboral, tributario, corporativo) la salida es muy sólida”.
En sexto, “Contador Público: demanda estable y constante. Imprescindible para empresas de cualquier tamaño. Muy valorado en contextos de inflación e incertidumbre econóica como el argentino”; en séptimo: “Ingeniería Química / en Alimentos: Argentina tiene una matriz productiva agro-industrial muy fuerte; estos perfiles son muy requeridos”. En octavo lugar, “Psicología: alta demanda social, aunque requiere especialización clínica o corporativa para buenos ingresos”; en noveno: “Comunicación Social / Periodismo: en transformación, pero con salida en marketing digital, contenidos y comunicación institucional” y por último: “Bioquímica / Farmacia: sector salud y laboratorios en expansión, especialmente post-pandemia”.
En el número 1, eligió “Ingeniería en Sistemas / Informática debido a que “es, sin dudas, una de las carreras con mayor demanda sostenida en Argentina y en el mundo. La digitalización de empresas, el crecimiento del comercio electrónico y el desarrollo de software hacen que los profesionales en sistemas sean muy buscados”.
En el número 2, señaló a “Ingeniería Industrial: es una carrera muy versátil, con inserción en múltiples sectores productivos y de servicios” y en el 3, “Medicina: históricamente mantiene alta empleabilidad, especialmente en contextos donde el sistema de salud necesita profesionales”.
La cuarta variante fue “Enfermería Universitaria: una de las carreras con mayor demanda inmediata, muchas veces incluso antes de terminar los estudios.
El sector de informática fue el más elegido por Chat GPT, Claude y Gemini
En el número 5, la carrera exhibida fue la de “Contador Público: es una carrera tradicional que sigue teniendo demanda estable y sostenida. Tiene amplia salida independiente y demanda constante en pymes”.
En el puesto 6, Licenciatura en Administración: “Una carrera muy adaptable a distintos sectores económicos. Presenta alta demanda en gestión empresarial y posibilidad de desarrollo en múltiples rubros”; en el 7, Arquitectura: “Aunque depende del contexto económico, mantiene buena inserción laboral, sobre todo en proyectos privados y obra urbana; y en el 8 Abogacía, ya que “Sigue siendo una carrera con amplia salida, especialmente para quienes se especializan. Tiene necesidad constante de asesoramiento legal y amplias áreas de especialización”
Odontología se quedó con el puesto 9 porque “es una carrera con buena empleabilidad y alto desarrollo en el ámbito privado y porque tiene demanda constante de atención odontológica y la posibilidad de consultorio propio”; y Veterinaria en el 10: “Creció mucho en demanda por el aumento del cuidado de mascotas y producción animal”, determinó la IA de OpenAI
Esta IA sólo ofreció 5 carreras: Gemini señaló a la “Facultad de Informática” como “el sector con pleno empleo y salarios competitivos”. Allí destacó a la Licenciatura en Informática / Sistemas, a la Licenciatura en Ciencia de Datos y a la carrera de Analista Programador Universitario.
En el número dos posicionó a la Facultad de Ingeniería: la infraestructura y la energía siguen siendo pilares fundamentales, especialmente con el enfoque en la sustentabilidad. Ingeniería en Computación, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Energía Eléctrica: las carreras advertidas.
En el tercer lugar, ubicó a la Facultad de Ciencias Exactas con las carreras de Licenciatura en Biotecnología / Bioquímica y la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos; en el cuarto a la Facultad de Ciencias Económicas
Carreras de la facultad de Ingeniería fueron las más elegidas como segunda opción
Licenciatura en Economía, “especialmente con orientación hacia el análisis de datos o fintech” y con la carrera de Contador Público porque “sigue teniendo una salida laboral muy estable, aunque el perfil está virando hacia la consultoría estratégica y el uso de herramientas de automatización financiera”.
Por último, enlistó a la Facultad de Ciencias Médicas con las carreras de Enfermería Universitaria y Medicina.
Ante la pregunta ¿por qué?, cada una de las IA defendió sus respuestas. Acá, una síntesis de cada una.
Claude dijo: “Informática y Computación crecen porque la evidencia global es abrumadora: la demanda de perfiles tecnológicos supera la oferta en casi todos los países, Argentina incluida. El trabajo remoto además elimina la barrera geográfica, lo que amplifica las oportunidades para egresados de la UNLP específicamente”.
En tanto, Chat Gpt detalló: “Uno de los criterios centrales fue la demanda sostenida de profesionales. Carreras como Ingeniería en Sistemas, Medicina o Enfermería aparecen de forma recurrente entre las más requeridas porque responden a necesidades estructurales del mercado laboral. En el caso de las áreas tecnológicas, el crecimiento de la digitalización, la automatización y el desarrollo de software genera una demanda constante de perfiles informáticos, muchas veces incluso antes de la finalización de los estudios. En paralelo, las profesiones vinculadas a la salud mantienen una demanda estable debido al crecimiento poblacional y al envejecimiento demográfico, que exige cada vez más servicios médicos y de cuidado”.
Por último, Gemini aseguró: “La selección de las carreras de la Universidad Nacional de La Plata con mayor proyección laboral no es azarosa; responde a una convergencia de tres factores estructurales: la aceleración de la transformación digital, la crisis global de cuidados y la transición hacia una economía de la sostenibilidad. La elección de las carreras de la Facultad de Informatica (como Ciencia de Datos y Sistemas) se fundamenta en que ya no son sectores “de nicho”, sino el sistema operativo de toda la economía actual. La Inteligencia Artificial no reemplaza estas profesiones, sino que multiplica su necesidad: hoy toda empresa, desde un banco hasta una pyme agrícola, requiere procesar datos para sobrevivir. El pleno empleo en estas áreas en la región de La Plata es una realidad estadística, no una proyección”.
POR MES*
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